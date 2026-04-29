Soudan: Dr Amgad Farid s'entretient avec le représentant permanent de l'Arabie Saoudite auprès des Nations Unies

Le conseiller du président du conseil de souveraineté pour les affaires politiques et les relations extérieures, Dr Amgad Farid Al-Tayeb, a rencontré aujourd'hui, au siège de la mission de l'Arabie saoudite auprès des Nations unies à New York, le représentant permanent du royaume, ambassadeur Abdulaziz Al-Wasil.

Dans un circulaire de presse aujourd'hui sur la plateforme « X », Dr Amgad a indiqué avoir transmis à l'ambassadeur l'appréciation du peuple et du gouvernement soudanais pour les positions fraternelles que l'Arabie saoudite a toujours prises envers le Soudan, et pour le soutien politique et humanitaire continu que le Royaume a continué à accorder au Soudan.

Il a exprimé son appréciation pour les efforts continus déployés par l'Arabie saoudite pour contribuer à mettre fin à la guerre au Soudan, particulièrement les efforts de Son Altesse Royale le prince héritier Mohamed ben Salmane, pour soutenir les voies de résolution pacifique, et spécialement son rôle dans l'explication de la nature de la crise soudanaise au gouvernement américain lors de sa récente visite.

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Il a indiqué que la réunion a porté sur les développements de la situation au Soudan, la continuation des crimes et des violations commis par la milice du Soutien rapide au Soudan, ainsi que sa non-application des engagements et des accords conclus, comme ce fut dans l'accord de Djeddah, ce qui constitue un obstacle majeur devant les efforts visant à mettre fin à la guerre et à mettre un terme à la souffrance des Soudanais.

Il a poursuivi : « Nous avons discuté de la guerre des récits et des campagnes de désinformation que certaines parties cherchent à promouvoir concernant le gouvernement soudanais et la nature de la guerre au Soudan. »