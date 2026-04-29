Soudan: Dr Amgad Farid fait un briefing devant le Groupe Africain aux Nations Unies

29 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller du président du conseil de souveraineté pour les affaires politiques et les relations extérieures, Dr Amgad Farid Al-Tayeb, a exprimé ses remerciements au Groupe africain auprès des Nations Unies de l'avoir accueilli pour présenter un briefing sur les développements de la situation au Soudan.

Dans ce contexte, Dr Amgad a déclaré aujourd'hui dans un circulaire sur la plateforme « X » que la guerre brutale lancée par la milice du Soutien rapide, directement soutenue par les Émirats, a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde aujourd'hui, ajoutant que le projet émirati ne s'arrête pas au Soudan, mais qu'il s'agit d'un projet de destruction visant à répandre le chaos et l'instabilité sur l'ensemble du continent africain.

Il a ajouté que les ambassadeurs africains ont affirmé que les États africains connaissent parfaitement la nature criminelle du projet de la milice de soutien rapide et des forces régionales qui la soutiennent, et qu'ils ne reconnaîtront jamais aucune structure ou institution issue de ce projet sanglant.

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