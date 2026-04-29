Afrique: Dr Amgad Farid rencontre les ambassadeurs des États Africains

Le conseiller du président du conseil de souveraineté pour les affaires politiques et les relations extérieures, Dr Amgad Farid Al-Tayeb, a dit qu'il a tenu une réunion au siège des Nations Unies à New York avec les ambassadeurs des pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris les ambassadeurs de la Libéria, de la Somalie et du Congo, dans le cadre du renforcement de la communication directe avec le gouvernement soudanais.

Dr Amjad a précisé aujourd'hui dans une déclaration sur la plateforme X que les ambassadeurs ont salué cette communication, soulignant l'importance de sa poursuite, appréciant leurs positions soutenant le plan de paix présenté par le Soudan aux Nations Unies, affirmant qu'ils oeuvraient pour faire pression sur le Conseil de sécurité afin qu'il l'adopte comme base de toute solution.

Il a ajouté que la réunion a abordé la question des interventions émiraties qui déstabilisent le Soudan et l'ensemble de la région, ainsi que le danger de les laisser se poursuivre.

Il a également été convenu que le droit international doit s'appliquer à tous de manière égale.

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Dr Amgad a précisé que les ambassadeurs ont affirmé leur refus catégorique de reconnaître ou de traiter avec toute structure parallèle au gouvernement soudanais, ainsi que leur refus de toute atteinte à l'unité et à la souveraineté du Soudan.