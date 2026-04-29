Ile Maurice: «Ala nivo bases» - Ludovic Caserne réagit après la démission annoncée de 28 membres du parti

Les 28 membres du comité régional n° 4, qui ont annoncé, lundi, leur démission de toutes les instances du Mouvement militant mauricien (MMM) «avec effet immédiat», selon une lettre (photo) adressée aux instances du parti, sont au coeur d'une vive controverse. Au-delà de l'annonce, c'est désormais l'authenticité même de cette correspondance qui est remise en question.

D'après les informations relayées, cette lettre aurait été envoyée au secrétaire régional de la circonscription n° 4 (Port-Louis Nord-Montagne-Longue) ainsi qu'au secrétaire général du MMM. Les signataires y invoquent plusieurs raisons pour justifier leur départ, notamment la démission de Paul Bérenger de son poste de Deputy Prime Minister, perçue comme un moment charnière dans la vie du parti.

Mais très vite, des voix se sont élevées pour dénoncer une situation troublante. Ludovic Caserne, député de la circonscription n°4, a été parmi les premiers à réagir, qualifiant cette lettre de «bassesse» et évoquant une tentative délibérée de faire croire à un affaiblissement du comité régional n° 4. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a laissé entendre que cette initiative pourrait relever d'une stratégie de désinformation.

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Manipulation ?

La contestation la plus marquante vient toutefois de Steward Lamoureux, dont le nom apparaît parmi les signataires présumés. Celui-ci dément formellement avoir signé une telle lettre ou avoir quitté le MMM. «Mo pa konpran kouma mo non lor sa let-la. Mo pann kit MMM. Mo pe soutenir Ludovic Caserne ek gouvernman. Mo pe kontinie fer travay sosial. Aret met mo non dan zot sega», a-t-il déclaré, visiblement agacé. Steward Lamoureux affirme avoir reçu plusieurs appels de personnes figurant également sur cette liste, lesquelles nieraient elles aussi toute démission.

Certains noms cités correspondraient même à des individus inactifs depuis plusieurs années ou résidant à l'étranger. «Ala nivo bases kot sertin finn tonbe pou fer krwar ki rezional MMM n°4 finn afebli. Mo les sa a lapresiasion piblik», a-t-il ajouté, dénonçant ce qu'il considère comme une manoeuvre visant à manipuler l'opinion.

Dans ce contexte, la question centrale ne porte plus uniquement sur les démissions annoncées, mais sur la véracité même de la lettre. S'agit-il d'un véritable mouvement de contestation interne ou d'une tentative de déstabilisation orchestrée ? Face à l'ampleur de la polémique, la direction du MMM pourrait être amenée à clarifier la situation et à vérifier l'authenticité des signatures.