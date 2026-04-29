Ile Maurice: Ses enfants Salem et Marga annoncent l'arrivée de la dépouille pour le jeudi 30 avril

29 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Quelques jours après la disparition de Ras Natty Baby, le dimanche 26 avril dernier, ses enfants Salem et Marga Emilien ont pris la parole sur les réseaux sociaux afin d'apporter des précisions sur les prochaines étapes liées aux funérailles de l'artiste.

Dans leur message, les deux enfants confient avoir traversé une période d'incertitude, notamment concernant la date de rapatriement du corps de leur père à Maurice. « Nous étions un peu perdus », expliquent-ils, évoquant les difficultés liées à l'organisation depuis l'étranger. Une situation qui s'est toutefois apaisée après une prise de contact des autorités. Salem et Marga Emilien se disent aujourd'hui rassurés suite aux renseignements officiels fournis, ce qui leur a permis d'obtenir des informations concrètes sur les démarches en cours.

Les enfants de l'artiste ont ainsi confirmé que la dépouille de Ras Natty Baby arrivera à Maurice à 14 heures le jeudi 30 avril. À son arrivée, le corps sera pris en charge par les services funéraires Élie and Sons, avant d'être transporté au domicile familial situé au 31, Marina Lane, Allée Tamarin, à Richelieu.

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Une veillée mortuaire y sera organisée, permettant aux proches, amis et admirateurs de se recueillir une dernière fois auprès de celui qui a marqué la scène musicale mauricienne. Le lendemain, vendredi 1eᣴ mai, un hommage est prévu sur le terrain de football de Petite Rivière. Le public est invité à venir rendre un dernier hommage à l'artiste dans un moment qui s'annonce chargé d'émotion.

Concernant les funérailles, Salem et Marga Emilien précisent que l'heure sera communiquée ultérieurement. Ils souhaitent prendre le temps de finaliser l'organisation dans les meilleures conditions, tout en permettant au plus grand nombre de participer à cet ultime adieu.

Figure emblématique du seggae, Ras Natty Baby laisse derrière lui un héritage musical important et une communauté profondément marquée par son engagement et ses messages. Les hommages continuent d'affluer depuis l'annonce de son décès, témoignant de l'impact durable de l'artiste sur plusieurs générations.

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