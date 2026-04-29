Ile Maurice: Vente aux enchères - Rs 17 millions récoltées dès la première journée

La première journée de vente aux enchères organisée par la Financial Crimes Commission (FCC) a connu un démarrage particulièrement encourageant ce lundi 27 avril. L'opération, prévue de 10 heures à 13 h 30 jusqu'au jeudi 30 avril, s'est déroulée dans une atmosphère ordonnée, sous la supervision d'un commissaire-priseur indépendant chargé de veiller à la transparence du processus.

Dès l'ouverture, un grand nombre de soumissionnaires s'est présenté, traduisant l'intérêt du public pour les biens proposés. Sur les 25 véhicules mis aux enchères, 24 ont trouvé acquéreur au cours de cette première session. Le montant total des ventes atteint environ Rs 17 millions, un résultat jugé très satisfaisant pour cette première journée.

L'opération se poursuit selon un calendrier précis. Les journées de lundi et mardi étaient consacrées exclusivement à la vente de véhicules automobiles. Les autres catégories de biens, notamment les bateaux, les motos ainsi que certains équipements de construction, seront proposées lors de la session prévue jeudi. La remise des véhicules aux acheteurs ainsi que les formalités administratives devraient être complétées aujourd'hui.

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Face à l'affluence, un dispositif logistique a été mis en place afin d'encadrer les participants et d'assurer un déroulement fluide des enchères. L'organisation sur place a permis d'éviter tout désordre, avec un contrôle des accès et une gestion structurée des soumissions. La veille, le dimanche 26 avril, une journée portes ouvertes avait déjà attiré une foule importante. Les visiteurs avaient pu examiner les véhicules, obtenir des précisions auprès des officiers présents et se familiariser avec les modalités de participation. Entre 5 000 et 6 000 personnes s'étaient déplacées, confirmant l'engouement suscité par cette vente.

Avec près de Rs 17 millions déjà recueillies dès la première journée, l'opération semble bien engagée. Les prochaines sessions devraient maintenir cette dynamique, alors que plusieurs autres biens doivent encore être proposés aux enchères.