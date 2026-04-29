Ile Maurice: Prisons - 48 cas d'objets interdits détectés depuis 2023 au retour de comparutions

Interrogé par le député Sandeep Prayag, le Premier ministre a indiqué que 48 cas de possession d'objets interdits par des détenus ont été recensés entre le 1eᣴ janvier 2023 et le 23 avril 2026, après leur retour des tribunaux.

Selon les informations fournies par le Commissaire des prisons, les détenus sont fouillés après une comparution en Cour. 35 des 48 cas concernent des drogues dangereuses, des téléphones portables ou des cartes SIM. Ces affaires ont été référées à la police pour enquête, étant suspectées de relever d'activités criminelles. Les 13 autres cas impliquent des objets comme des cigarettes ou des briquets. Ils ont été traités au niveau de l'administration pénitentiaire, avec des sanctions disciplinaires allant de l'isolement à la perte de privilèges.

Du côté de la police, trois dossiers ont été instruits, dont une inculpation pour possession d'héroïne avec circonstances aggravantes. Les enquêtes se poursuivent dans les autres cas.