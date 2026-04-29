Ile Maurice: Corruption - 327 cas recensés depuis 2024, 204 toujours sous enquête

Le député Farhad Aumeer a interrogé le Premier ministre sur les pratiques présumées de corruption au sein des ministères, entreprises publiques et organismes parapublics. Dans sa réponse, le chef du gouvernement a indiqué que la Financial Crimes Commission a enregistré 327 cas depuis sa création en mars 2024. À cela s'ajoutent 136 dossiers hérités de l'ex-Independent Commission Against Corruption.

Sur ce total, 204 affaires sont actuellement sous enquête. Par ailleurs, 11 dossiers ont été finalisés : quatre ont été transmis au Directeur des poursuites publiques, tandis que sept ont été logés devant la Cour intermédiaire.

La Commission fait également état de quatre condamnations obtenues, dont deux cas en attente de jugement final. Au total, 248 dossiers, jugés hors du champ de compétence de la Commission, ont été écartés.