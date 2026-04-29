Ile Maurice: Le rapatriement du corps de Ras Natty Baby prévu demain, un hommage ce vendredi

Après le départ de l'artiste Ras Natty Baby, de son vrai nom Joseph Nicholas Emilien, figure emblématique du seggae, décédé le dimanche 26 avril en Inde à l'âge de 72 ans à la suite de complications médicales, l'heure est désormais aux derniers préparatifs pour lui rendre hommage. Le corps de l'artiste est attendu à Maurice demain, à 14 heures. Le gouvernement prendra en charge l'ensemble des frais liés à ce rapatriement. Les démarches sont en cours de finalisation et une somme de 25 000 dollars, soit environ Rs 1,12 million, incluant les frais d'hospitalisation en Inde, sera réglée.

À son arrivée, Élie & Sons assurera le cortège jusqu'à son domicile à Petite-Rivière. Fidèle à l'un de ses derniers souhaits, un cercueil personnalisé aux couleurs rouge, jaune et vert, symboles du reggae, a été conçu pour lui. Une veillée est prévue demain soir dans son studio, où ses morceaux seront diffusés. Le public pourra ensuite lui rendre un dernier hommage vendredi sur le terrain de football de Petite-Rivière.

Pension réglée

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Par ailleurs, il nous revient que la Mauritius Society of Authors a procédé au paiement de la pension de retraite de l'artiste, s'élevant à Rs 153 000, ainsi qu'à un fonds de solidarité de Rs 50 000. Une annonce officielle est attendue aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Port-Louis, au cours de laquelle un hommage lui sera également rendu. Cette annonce intervient alors que plusieurs voix s'étaient élevées pour déplorer le non-paiement de cette pension, que l'artiste Ras Natty Baby lui-même revendiquait.

De son côté, le ministre des Arts et de la culture, Mahendra Gondeea, a salué la mémoire d'un artiste engagé, rappelant qu'une distinction officielle destinée à honorer sa contribution à la musique mauricienne était déjà prévue avant son décès.