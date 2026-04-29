Ile Maurice: L'injure des ex-camarades

La cassure au sein du MMM, suivie du lancement d'un nouveau mouvement, n'est pas seulement une rupture politique. Elle est devenue un dérapage verbal permanent. Ceux qui se disaient camarades se parlent désormais comme des adversaires irréconciliables. Et parfois pire.

Il faut se méfier de l'apparente trivialité de ces échanges. L'injure politique n'est jamais accidentelle. Elle est un instrument. Public, polémique, stratégique. Elle ne cherche pas seulement à blesser. Elle vise à disqualifier, à réduire l'autre à une caricature, à le figer dans une narration dont il ne peut plus s'extraire.

Mais ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la tactique. Car derrière chaque phrase acide, chaque pique, chaque mot de trop, il y a des années de frustrations accumulées et de fidélités brisées. Ce que nous voyons n'est pas une rupture soudaine. C'est une implosion différée.

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L'avant-dernier épisode de ce feuilleton en dit long : l'ancien leader et l'actuel secrétaire général s'affrontent avec les mêmes armes, les mêmes réflexes, les mêmes violences verbales. L'élève a appris du maître. Et aujourd'hui, il lui renvoie son propre langage. La question n'est plus idéologique. Pendant ce temps, ceux qui sont restés donnent une autre définition de la loyauté. Les conseillers municipaux qui n'ont pas fait allégeance ont été purement et simplement écartés.

Loi du talion mauve : si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Pour un parti qui s'est longtemps présenté comme le plus respectueux des principes démocratiques, le contraste est brutal.

Et comme souvent en politique, les grandes proclamations masquent mal les petits arrangements. Les postes laissés vacants par les démissions deviennent des trophées à distribuer. Les réunions se multiplient, les listes circulent, les équilibres communautaires reprennent leurs droits. On combat le communalisme en le pratiquant. Hier encore, on appelait cela « réalités électorales ». Aujourd'hui, cela ressemble surtout à une routine.

En face, l'ancien leader tente de reprendre l'initiative. Nouveau mouvement, nouveau nom, nouveau symbole. Le projet se veut ouvert, inclusif, en construction. Les adhésions s'accumulent, les comités s'annoncent, le congrès fondateur approche. Mais derrière cette dynamique affichée, une question demeure : qui sont ces «dimounn prop e valab» appelés à rejoindre le mouvement ? Les recalés des dernières élections ? Les opportunistes en quête de repositionnement ? Ou les fidèles d'un homme qui, malgré tout, reste le centre de gravité de son propre univers politique ?

Le risque est ailleurs. Dans la tentation de reproduction. Dans cette mécanique bien connue des successions mal préparées. Au fond, cette séquence dit quelque chose de plus profond. L'injure politique, comme le rappelle l'histoire, est un miroir. Voltaire conseillait l'ironie plutôt que l'injure. Parce que l'injure révolte, mais ne convainc jamais. À force de se parler ainsi, les ex-camarades, élus sur la même estrade, sous le signe du changement, se délégitiment aux yeux de ceux qu'ils prétendent encore représenter.

Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni reconstruction rapide. Seulement une lente érosion. Et au bout du chemin, peutêtre, ce constat implacable : quand le langage devient une arme permanente, il finit toujours par détruire celui qui s'en sert.