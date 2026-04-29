Mali: Les obsèques du ministre de la Défense prévus jeudi à 10 h

29 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les obsèques du ministre malien de la Défense, et des Anciens combattants, le général Sadio Camara, tué lors de la vague d'attaques armées du 25 avril 2026 ayant ciblé plusieurs localités du Mali, vont se dérouler jeudi, à partir de 10 heures, a-t-on appris de source médiatique.

"Les funérailles du ministre malien de la Défense Sadio Camara, tué samedi lors d'une attaque contre sa résidence près de Bamako, sont prévues jeudi, a indiqué mercredi une source militaire à l'Agence France Presse, précisant que "ses obsèques auront lieu à 10 heures GMT".

Le Mali a observé lundi et mardi un deuil national en hommage à son ministre de la Défense qui a perdu la vie après que son domicile de Kati, une ville des faubourgs de Bamako, a été pris pour cible dans le cadre d'une attaque d'ampleur menée ce jour-là par des groupes armés.

Quatre jours après la survenue de ces évènements tragiques, les autorités maliennes continuent à rassurer les populations sur la maîtrise de la situation.

Dans une adresse à la nation faite mardi dans la soirée, le chef de l'Etat, le général Assimi Goïta, a assuré que la "situation sécuritaire dans le pays était maîtrisée".

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