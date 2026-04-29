Sénégal: Handicap et gouvernance locale - Des élus militent pour une meilleure représentation dans les instances de décision

Ziguinchor — Des élus vivant avec un handicap de plusieurs régions du Sénégal, réunis mercredi, à Ziguinchor, se sont engagés à améliorer leur plaidoyer en faveur d'une meilleure inclusion des personnes vivant avec un handicap, notamment dans les instances de prise de décision au niveau local, a constaté l'APS.

L'Association des élus handicapés du Sénégal tient, à cet effet, un atelier de formation dans la capitale sud, visant à renforcer les capacités de ses membres en techniques de plaidoyer et en matière juridique, afin de mieux défendre les droits des personnes handicapées.

Selon le président de ladite association, Habib Sabaly, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités planifiées et a enregistré la participation d'élus vivant avec un handicap venus de plusieurs régions du pays, notamment Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Dakar.

M. Sabaly a expliqué que cette initiative repose sur la volonté de jeunes handicapés sénégalais de mettre en place un cadre structuré de réflexion et d'action pour porter le plaidoyer en faveur des personnes vivant avec un handicap, tant au niveau national qu'auprès des instances de décision.

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Il a souligné que l'un des principaux objectifs de l'association est la vulgarisation de la loi d'orientation sociale, ainsi que la promotion des programmes dédiés aux personnes handicapées, avec une attention particulière accordée aux femmes, considérées comme particulièrement vulnérables et nécessitant un accompagnement spécifique.

Le responsable associatif a également insisté sur l'importance de la présence des personnes handicapées dans les sphères décisionnelles, estimant que l'essentiel des décisions s'y prennent et que leur absence limite la portée du plaidoyer en leur faveur.

Il s'est félicité des "avancées" enregistrées avec l'élection de maires, de présidents de commission et de députés en situation de handicap, tout en soulignant la nécessité d'élargir cette représentation à l'ensemble des collectivités territoriales du pays.

Habib Sabaly a aussi relevé que cet atelier devrait permettre d'outiller davantage les participants pour mener un plaidoyer efficace, en vue de favoriser une meilleure inclusion des personnes handicapées, notamment des enfants, et de contribuer à la mise en place d'un cadre de vie plus accessible et équitable.