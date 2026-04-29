Sénégal: Une formation en cybersécurité destinée aux organismes affiliées à SOS Villages d'Enfants

Dakar — La Commission de protection des données personnelles (CDP) a organisé mercredi un atelier de formation et de sensibilisation en cybersécurité, à l'intention des entités relevant de SOS Villages d'Enfants Sénégal, mettant en avant l'urgence de mieux protéger les enfants dans un environnement numérique jugé de plus en plus vulnérable pour cette tranche d'âge.

"Il est bon de protéger les enfants sur le plan physique, de leur inculquer des valeurs humaines, mais il est tout aussi important de mieux veiller à leur protection sur le plan numérique, surtout à un moment où la mutation technologique pose énormément de problèmes", a notamment souligné le président de la CDP.

Selon Ousmane Thiongane, la CDP compte ainsi partager son expérience avec les ONG liées à SOS Villages d'Enfants Sénégal, parlant de cette rencontre comme d'un "moment extrêmement important, en ce sens qu'il permet de renforcer leurs compétences dans le domaine de la sécurisation des données, mais surtout de la protection des données personnelles".

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Il a rappelé que cette initiative découlant d'un partenariat signé en février dernier se propose de "renforcer les capacités des organisations intervenant dans la protection de l'enfance sur les questions liées à la vie privée, à la cybersécurité et à la conformité avec la réglementation relative aux données personnelles".

La protection des enfants ne doit pas se limiter à l'environnement physique, mais doit également "intégrer la sphère numérique, devenue un espace de vulnérabilité accrue", a insisté Ousmane Thiongane.

Le président de la CDP a, en outre, alerté sur les risques auxquels les jeunes sont confrontés sur Internet, citant le cyberharcèlement, le sextorsion, l'extorsion et d'autres formes de prédation numérique.

"Nos jeunes fréquentent ces plateformes sans toujours disposer des outils nécessaires pour adopter une responsabilité numérique. Sans sensibilisation ni formation, ils restent à la merci de ces prédateurs", a-t-il relevé, ajoutant que la CDP accorde "une attention particulière aux enfants en raison de leur vulnérabilité".

Le directeur national de SOS Villages d'Enfants Sénégal, Papa Daouda Diop, a indiqué que cette collaboration vient compléter l'expertise historique de son organisation en matière de protection de l'enfance.

"Depuis 1976, nous travaillons sur la protection des enfants dans les communautés, dans les villages et les quartiers, notamment sur la prévention de la perte de prise en charge parentale. Mais il faut reconnaître que nous avions une limite : celle de protéger les enfants dans le monde digital", a-t-il reconnu.

M. Diop a également souligné que l'atelier constitue une étape importante pour l'alignement de SOS Villages d'Enfants et de ses partenaires sur la réglementation nationale en matière de protection des données.

Il a, par ailleurs, indiqué que son organisation dispose déjà d'un département informatique chargé du stockage et de la sécurisation des données.