Sénégal: Bataillon Dakar-Bango - Le drapeau présenté à près de 1900 soldats du premier contingent 2026

Saint-Louis — Une cérémonie de présentation du drapeau aux soldats de la première fraction du contingent 2026 du 12e Bataillon d'instruction de Dakar-Bango, s'est déroulée mercredi, à Saint-Louis (nord), sous la présidence du colonel Alioune Samassa, commandant la Zone militaire Nº2.

"Il s'agit particulièrement de présenter le drapeau national aux jeunes soldats du contingent 2026/1", a déclaré le lieutenant-colonel Mamadou Fall, chef de corps du 12e Bataillon d'instruction de Dakar-Bango, lors de cette cérémonie, selon lui d'une "haute portée civique" et qui "s'inscrit dans la pure tradition des armées".

Ce contingent est composé de 1853 soldats dont 103 femmes.

Lors de son allocution, le lieutenant-colonel Mamadou Fall a rappelé qu'à travers cette cérémonie, le commandement souhaite "sensibiliser ces jeunes à l'honneur, au mérite et au devoir qu'implique leur engagement à servir leur pays dans le métier des armes".

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Incorporé le 2 janvier 2026, ce contingent est composé d'hommes et de femmes issus de toutes les régions du Sénégal.

Selon le chef de corps, cette diversité témoigne de "l'unité nationale autour des intérêts suprêmes de la nation".

À travers ce contingent, l'armée nationale réaffirme la devise du Sénégal "Un Peuple, Un But, Une Foi", a-t-il dit.

La cérémonie a été marquée par une revue des troupes, une prestation de serment, un tour d'honneur du drapeau et des démonstrations de combat corps-à-corps.