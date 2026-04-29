Sénégal: Tambacounda - Lancement d'un projet régional de conservation de la biodiversité de plus de 3 milliards CFA

Tambacounda — Un projet régional dont l'ambition est de protéger les paysages prioritaires et de favoriser un développement économique vert et inclusif pour les communautés locales du Sénégal, de la Guinée et de la Guinée Bissau a été lancé au cours d'une cérémonie officielle déroulée dans l'enceinte du parc national de Niokolo-Koba (est), mardi, a constaté l'APS.

Dénommé Programme intégré pour la conservation, la valorisation économique et la résilience transfrontalière du paysage Niokolo-Badiar-Dulombi-Boé (PICVERT), il est doté d'un financement estimé à plus de 3 milliards de francs CFA.

Selon les termes de références, le PICVERT est un projet régional qui s'étend sur une zone de 30 000 km et couvre trois pays, à savoir le Sénégal, la Guinée et la Guinée Bissau.

Le programme PICVERT s'inscrit dans le cadre de l'initiative NaturAfrica de l'Union européenne (UE), visant à protéger les paysages prioritaires tout en favorisant un développement économique vert et inclusif pour les communautés locales.

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Il est financé par l'UE pour un montant de cinq millions d'euros, soit plus de 3,2 milliards de francs CFA sur une période de trois ans.

La cérémonie de lancement du programme s'est déroulée au cœur du Parc de Niokolo-Koba, en présence des ambassadeurs de la Team Europe, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et de partenaires du programme, notamment les directions des parcs nationaux des pays d'intervention.

"Ce projet ambitieux vise à restaurer, conserver et valoriser la biodiversité au sein du paysage transfrontalier Niokolo-Badiar-Dulombi-Boé, un écosystème clé pour l'Afrique de l'Ouest", lit-on dans un document consulté par l'APS.

Le projet est également conçu pour générer des bénéfices économiques et sociaux durables, en garantissant un partage équitable des avantages entre les populations locales, représentant ainsi un "modèle innovant pour concilier préservation de la nature et développement humain".

La stratégie d'intervention du programme PICVERT repose sur trois axes stratégiques, à savoir la conservation à travers le renforcement de la protection de la biodiversité dans les parcs nationaux de Niokolo-Koba (Sénégal), Badiar (Guinée), Dulombi et Boé (Guinée-Bissau), ainsi que dans leurs forêts périphériques.

Le programme va s'appuyer aussi sur une bonne gouvernance pour améliorer les cadres institutionnels et la promotion d'une gestion participative des ressources naturelles, en impliquant les acteurs locaux et les autorités.

Le PICVERT veut impulser une économie verte à travers le développement de filières durables (karité, miel, etc.) pour créer des emplois verts et des revenus équitables pour les communautés.