Afrique: Beach Wrestling - Les Lions à Alexandrie pour les championnats d'Afrique

Dakar — L'équipe nationale de Beach Wrestling est attendu ce mercredi à Alexandrie, en Égypte, où elle prendra part aux championnats d'Afrique de la discipline, a-t-on appris de plusieurs médias sénégalais, dont le quotidien sportif Record.

Les championnats d'Afrique de lutte 2026 ont démarré lundi 27 avril à Alexandrie, en Égypte.

La compétition inclut des disciplines telles que la lutte libre (freestyle), la lutte gréco-romaine, la lutte féminine et le Beach Wrestling.

Le Sénégal est en lice en petite catégorie et chez les seniors.

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La sélection de la petite catégorie compte quatre filles et autant de garçons.

Les séniors sont représentés par quatre lutteurs que sont Ngagne Sène, Siny Sembène, Cheikh Sadibou et Fallou Mbin Diab.

Le Directeur technique national de la lutte, Khalifa Sow, le directeur administratif de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Ndiamé Diop, l'entraîneur Abdoulaye Thiam, dit Laye Ndiambour, et un médecin fédéral complètent la délégation sénégalaise.

Cette délégation a été devancée par le président de la FSL, Ibrahima Sène dit Bira, et deux arbitres internationaux, Sitor Ndour et Wenceslas Dione.

En 2024, lors de la deuxième édition des championnats d'Afrique de Beach-Wrestling tenue à Dakar, le Sénégal avait réalisé une performance jugée remarquable, décrochant un total de 10 médailles, dont 6 en or, 3 en argent et 1 en bronze.