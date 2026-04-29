Maroc: Clôture en apothéose de la 3e édition du Local Spring Festival

La troisième édition du Local Spring Festival s'est achevée, dimanche soir au Palais des institutions italiennes à Tanger, au terme de trois journées riches en expressions artistiques et en rencontres culturelles.

Organisé par l'Association "The Local Sessions", cet événement a une nouvelle fois réuni un public nombreux, venu célébrer la musique et les arts dans un esprit de partage et d'ouverture.

La soirée de clôture a été marquée par la prestation du Stella Choir, ensemble polyphonique tangérois, qui a captivé un large public grâce à la richesse de son répertoire et à une présence scénique remarquable.

Composé de plusieurs pupitres vocaux, l'ensemble tangérois s'est distingué par l'harmonie de ses voix et la diversité linguistique de ses interprétations, mêlant des chants en plusieurs langues, y compris le latin ecclésiastique, traduisant une volonté affirmée d'ouverture artistique et de dialogue interculturel.

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Le public a ensuite été convié à un voyage musical aux accents flamencos avec le guitariste et compositeur espagnol Paco Soto, dont la performance a représenté un style musical singulier nourri de ses racines entre le Maroc et l'Espagne.

Cette troisième édition s'inscrit dans la continuité d'un festival devenu un rendez-vous culturel incontournable dans le nord du Royaume. Elle a ainsi confirmé la place de Tanger en tant que pôle créatif dynamique et carrefour d'échanges artistiques et culturels à l'échelle internationale.

Les précédentes journées avaient également attiré un large public. La première soirée avait été marquée par le concert de l'icône marocaine Oum, tandis que la deuxième journée avait mis à l'honneur le maâlem gnaoui Hamid El Kasri, figure emblématique de cet art ancestral.

Fort du succès des éditions précédentes, le Local Spring Festival continue d'attirer des milliers de visiteurs et de mobiliser des artistes, créateurs et professionnels, tout en bénéficiant d'une couverture médiatique notable et d'une présence numérique en constante progression.

Cette manifestation confirme ainsi son rôle dans la promotion de la scène artistique locale et internationale, tout en contribuant au rayonnement culturel de la ville du Détroit.