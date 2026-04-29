Maroc: Casablanca accueille la 4ème édition du Festival marocain de la musique andalouse

L'Association marocaine de la Musique andalouse (AMMA) a annoncé, dimanche, la tenue de la 4ème édition du Festival marocain de la musique andalouse (FMMA), prévue les 15 et 16 mai au Théâtre l'Hermitage à Casablanca, sous le thème "La culture, levier de développement et de rayonnement durable".

Tenue sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avec le soutien de la Loterie nationale et des eaux minérales d'Oulmès, "cette édition revêt un caractère particulier en s'inscrivant dans la dynamique culturelle nationale impulsée conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à ériger la culture en levier essentiel de développement et de rayonnement", souligne l'AMMA dans un communiqué.

Elle coïncide également avec l'inauguration, le 14 mai, du nouveau Théâtre l'Hermitage, véritable joyau architectural appelé à renforcer le positionnement de Casablanca en tant que carrefour artistique majeur.

Dans ce contexte, cette édition offrira à ses festivaliers un voyage artistique d'excellence, réunissant de grandes figures issues de diverses régions du Maroc et mettant en lumière la richesse des styles musicaux du Royaume.

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"Cette 4ᵉ édition du FMAA s'inscrit dans l'engagement de l'AMMA pour faire de la culture et du patrimoine musical marocain un réel levier de développement et de rayonnement durable", a déclaré Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l'AMMA, citée dans le communiqué.

Selon la Société de gestion de la Loterie nationale (SGLN), "la Loterie nationale consacre l'intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture".

Au programme, l'Orchestre andalou de Rabat, dirigé par maître Mohamed Amine Debbi, se produira, vendredi, aux côtés de Haj Mohamed Bajeddoub, de la chanteuse Bahaa Ronda, ainsi que de l'Orchestre andalou de Tétouan, sous la direction de Fahd Benkirane, avec la participation du ténor Hakim de España et du chanteur Bilal El Houaj.

Le programme se poursuivra, samedi, avec le prestigieux Orchestre andalou de Fès, dirigé par Mohamed Briouel, accompagné de la chanteuse Chaimae Imran. Le groupe mythique Nass El Ghiwane sera également à l'affiche, aux côtés d'autres surprises prévues au programme.

Forte du succès des éditions précédentes, l'Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) poursuit son engagement constant en faveur de la sauvegarde, de la transmission et de la valorisation du patrimoine musical marocain, tout en encourageant le dialogue entre les différentes expressions musicales du Royaume.