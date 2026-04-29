Sénégal: Autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack - Un chantier stratégique de 100 km pour le Sine-Saloum

Le Sénégal s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures routières avec le projet d'autoroute à péage reliant Mbour à Kaolack sur une distance de 100 kilomètres. Inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau de transport, ce chantier structurant concerne directement le pôle territoire Sine-Saloum, couvrant les régions de Thiès, Fatick et Kaolack.

Pensée pour répondre à la croissance du trafic, l'autoroute sera réalisée en 2x2 voies, avec une possibilité d'extension en 2x3 voies. Elle comprendra trois échangeurs situés à Thiadaye, Fatick et Kaolack, ainsi que trois gares de péage, dont une en pleine voie à Kaolack et deux positionnées sur des bretelles. Le système de péage sera compatible avec celui déjà en service sur le réseau autoroutier national.

Le projet prévoit également la construction d'un viaduc de 189 mètres au niveau du fleuve Sine-Saloum, ainsi que de nombreux ouvrages d'art : 15 passages supérieurs, 7 passages inférieurs, 58 ouvrages hydrauliques et 216 ouvrages agricoles. À cela s'ajoutent des aires de service, une clôture sécurisée le long de l'autoroute, des postes de péage équipés d'éclairage, ainsi qu'un centre de commande et de vidéosurveillance. Un contournement nord de Kaolack, long de 7 kilomètres, est aussi intégré au projet.

Estimé à 738 millions de dollars, le financement mobilise plusieurs partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'AIIB et Exim Bank Chine. Le projet est divisé en deux sections : Mbour-Thiadaye, entièrement financée, et Thiadaye-Kaolack, couverte à 95 %. Les travaux devraient débuter en avril 2026 pour la première section et en septembre 2026 pour la seconde, avec une exécution confiée à l'entreprise CRBC et une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par le cabinet NORVIA.

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Au-delà de l'infrastructure, le projet se distingue par son impact social. Environ 2 100 emplois locaux directs sont attendus, répartis entre les trois zones concernées. Des infrastructures communautaires, telles que des postes de santé, des écoles, des pistes rurales et des voiries, accompagneront également le chantier.

En améliorant la connectivité entre le littoral et l'intérieur du pays, cette autoroute contribuera à dynamiser les échanges économiques, notamment agricoles, tout en renforçant l'attractivité du Sine-Saloum. Elle s'inscrit ainsi comme un levier majeur de développement régional et d'intégration territoriale.