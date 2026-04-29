Sénégal: Ouverture du tronçon Mbour-Thiadiaye - Innovation, sécurité et mobilité durable au coeur des priorités

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures routières avec l'ouverture officielle, ce 29 avril 2026, du tronçon autoroutier Mbour-Thiadiaye. À cette occasion, le Ministère des Transports Terrestres et Aériens, en collaboration avec Autoroutes du Sénégal (SN ADS SA), a annoncé une série de mesures innovantes visant à améliorer l'expérience des usagers tout en renforçant la sécurité sur le réseau autoroutier.

Pour la première fois dans le pays, l'exploitation d'un tronçon autoroutier est confiée à une société publique. Cette approche marque un tournant dans la gestion des infrastructures routières, avec l'ambition d'assurer un service plus intégré et performant.

Ce nouveau tronçon s'appuie sur un système fermé interopérable, conçu pour garantir une circulation fluide sur l'ensemble du parcours. Cette innovation technique devrait réduire les ralentissements et offrir un meilleur confort aux automobilistes.

ADS Mobilité : un assistant numérique pour les usagers

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Dans le cadre de cette modernisation, Autoroutes du Sénégal a également lancé l'application mobile « ADS Mobilité ». Pensée comme un véritable compagnon de voyage, elle propose plusieurs fonctionnalités essentielles : assistance immédiate en cas de besoin, suivi du trafic en temps réel et gestion simplifiée de la carte Xéweul.

Avec cet outil, les autorités entendent placer le numérique au service de la mobilité, en facilitant les déplacements et en renforçant la réactivité face aux incidents.

Un engagement renforcé pour la mobilité durable

Au-delà de l'innovation technologique, SN ADS SA poursuit son engagement en faveur de l'environnement. Le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques se poursuit sur le territoire. Après les installations de Thiambokh et Touba, l'axe Mbour-Fatick-Kaolack est désormais équipé, encourageant ainsi l'adoption de modes de transport plus respectueux de l'environnement.

Cette initiative s'inscrit dans une vision à long terme visant à promouvoir des trajets « zéro émission » et à accompagner la transition énergétique du secteur des transports.

La mise en service de ce tronçon s'accompagne également d'un important dispositif de sensibilisation. En partenariat avec l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER), une campagne est lancée pour alerter les populations riveraines sur les dangers des traversées illicites.

Avec l'appui des autorités locales et religieuses, les messages insistent sur une règle essentielle : l'autoroute ne se traverse pas à pied. Le respect des passerelles et la lutte contre la divagation des animaux figurent parmi les priorités affichées, dans le but de réduire les accidents et de sauver des vies.

Vers une autoroute plus sûre et plus intelligente

À travers ces différentes initiatives, les autorités sénégalaises ambitionnent de transformer en profondeur l'expérience autoroutière. Entre innovation technologique, gestion modernisée, transition écologique et sensibilisation accrue, le tronçon Mbour-Thiadiaye se présente comme un modèle pour les futures infrastructures du pays.