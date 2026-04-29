Sénégal: Gandiaye - L'ANEC célèbre l'engagement des femmes rurales et promeut leur autonomisation

Porté par le programme « Sénégal 2050 » du Président Diomaye Diakhar Faye, et par l'exigence d'alignement sur les deux axes de la composante « développement du capital humain » qui occupe une place prépondérante dans ledit programme, le directeur général de l'agence nationale de l'État civil (Anec) Matar NDao a honoré, le weekend dernier, plusieurs centaines de femmes issues de l'arrondissement de Ngothie et du département de Kaolack.

Cette distinction collective procède, en effet, de la performance, voire de la pertinence de ces femmes dans la transformation des produits agricoles, notamment les fruits et légumes, mais aussi, leurs aptitudes à la fabrication de produits à usage domestique tels que le savon, le vinaigre entre autres.

La cérémonie ne s'est pas limitée à ces encouragements collectifs. Elle a aussi traduit la volonté du représentant de l'État de définir d'éventuels axes prioritaires pour corriger les déséquilibres et de promouvoir l'équité entre les femmes rurales et leurs homologues des villes. L'objectif étant de permettre aux femmes rurales d'accéder aux mêmes formations pratiques aux métiers et d'atteindre une véritable autonomie en termes de rentabilité.

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Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'État civil, cette rencontre a également été une occasion de magnifier le niveau d'inspiration que les femmes ont insufflé aux autorités à travers les différentes activités qu'elles mênent dans leurs villages, contribuant de manière efficace au développement économique. Majoritairement entrepreneures, ces femmes, telles qu'appréciées par le DG de l'Anec, occupent une place centrale dans l'économie, capables de valoriser, avec spontanéité les ressources dont elles disposent.

Un atout assez éloquent qui incite pour les décideurs à les soutenir davantage par des investissements, afin de leur permettre de bénéficier de nouveaux modules de formation dans les programmes dédiés à la transformation des produits laitiers, à l'image du beurre et du fromage local.