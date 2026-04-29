La Journée Mondiale des Vocations dans toutes les églises catholiques a été célébrée dimanche 26 avril 2026. L'Evêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye qui a présidé la messe solennelle dans la paroisse Notre Dame de Lourdes, en présence des membres des différentes congrégations, a beaucoup insisté sur l'importance de la vocation qui, dit-il, est un don de Dieu et une grâce faite à tout baptisé pour entrer dans la mission du Christ. Il invite les parents à prier pour leurs enfants afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en eux.

Le guide religieux s'offusque contre le comportement de certains jeunes séminaristes qui, après le Baccalauréat, ne poursuivent pas leur cheminement vers le sacerdoce. Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye dénonce un manque d'honnêteté de la part de ces jeunes, y compris de leurs parents. Il déplore une sorte de complicité de leur part et les invite à plus de sérieux et à ne pas exagérer. Le Directeur du Séminaire Saint Luc de Saint-Louis, quant à lui, alerte sur la baisse du nombre de prêtres au Sénégal.

Dans son homélie de ce dimanche à l'occasion de la messe solennelle commémorative de la journée mondiale des Vocations dans l'Eglise, l'Evêque du Diocèse de Saint-Louis a appelé les parents à plus de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants quant aux vocations. « Le premier devoir des parents, c'est de prier pour leurs enfants. Que la volonté de Dieu s'accomplisse en eux ! C'est le devoir également de les aider pour qu'ils répondent à cette volonté de Dieu dans l'éducation.

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Pas seulement l'instruction à l'école, mais l'éducation, bien sûr culturelle, humaine, mais spirituelle. J'ai donné à l'Eglise l'exemple du jeune Samuel que le Seigneur appelait, mais il ne savait pas d'où venait cet appel. Et il a fallu que le prophète Élie, à qui il disait, mais tu m'appelles ? Il dit non, s'il t'appelle, tu diras me voici. Non, il faut, j'allais dire, souffler à l'oreille et au coeur de nos enfants qu'ils soient attentifs à la voix du Seigneur et qu'ils puissent répondre en lui disant : parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc les parents ont une grande responsabilité dans la croissance des vocations dans l'Eglise », a rappelé Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye.

Pour sa part, l'abbé André Nalla Mandef, prêtre diocésain de Saint-Louis, directeur du séminaire Saint Luc et responsable diocésain des vocations, a alerté sur la baisse notoire du nombre de prêtres dans le pays. « Voilà, nous avons noté la baisse inexorable de prêtres et c'est une situation qui ne favorise pas du tout l'annonce de l'évangile, parce que les prêtres sont les acteurs centraux, ce sont eux qui sont les ministres de la parole de Dieu.

C'est à eux qu'est donnée cette vocation de dire les messes, de faire les bénédictions et autres. Et nous voudrons vraiment qu'il y ait des jeunes, des gens, des chrétiens qui vont s'engager dans cette vie pour continuer à annoncer l'évangile partout dans le monde entier », a-t-il déclaré tout en invitant les parents à souvent parler à leurs enfants à propos des prêtres et de la vie religieuse en général. « La vocation aussi se propose.

C'est à nous, responsables, prêtres dans nos homélies, dans nos célébrations, aussi les parents, dans les familles, de parler de cette vocation pour que les enfants s'intéressent, connaissent davantage. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour nous dire, pour nous interpeller, pour nous exhorter de suivre cette voie de la prêtrise, on pourrait ne pas s'engager parce qu'on ne connaît pas.

Mais par contre, dans les maisons, proposer cette vocation permettrait aussi aux enfants de connaître et de s'engager dans cette vie », souligne l'Abbé André Nalla Mandef. Il tient également à préciser que la vie de prêtre est merveilleuse et magnifique, et qu'il ne regrette pas du tout son choix aujourd'hui et j'espère qu'il ne le regretterait jamais. D'où son invite à ce que les jeunes puissent s'engager dans cette vie.

« C'est vraiment une vie de bénédiction, une vie de fraternité sincère et une vie de communion. C'est ce que j'ai appris au séminaire, c'est la vocation », a-t-il rassuré. Pour rappel, dit Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, il s'agit de la 63ème journée mondiale des vocations et qui constitue la découverte du don intérieur. « La vocation est un don de Dieu, une grâce faite à un homme, à une femme, bref à tout baptisé pour entrer dans la mission du Christ.

Cela se fera par diverses voies notamment la voie ordinaire, la voie du baptême, et ensuite cela se développe dans la vie consacrée, les religieux, religieuses, les personnes laïques consacrées mais aussi les prêtres. Donc c'est chaque baptisé qui est appelé par le Christ. C'est lui-même qui dit dans l'évangile, viens suis-moi », a-t-il rappelé tout en précisant que toutes les vocations se valent dans l'Eglise.

Cependant, il s'offusque contre le manque de sérieux dont font montre certains jeunes séminaristes après le Baccalauréat. « C'est pour m'en désoler, parce qu'arriver jusqu'en Terminale après avoir fait des années au séminaire et se découvrir tout de suite après avoir réussi au bac, se découvrir qu'on n'était pas fait pour ça, je crois qu'il y a quelque part un manque d'honnêteté, aussi bien de la part du jeune lui-même que des parents qui le laissent poursuivre dans une voie dont ils sont censés s'unir à cette démarche-là.

Il y a comme une espèce de complicité et cela est vraiment déplorable. Le cardinal Thiandoum disait qu'au séminaire, s'ils ne sont pas prêts, on forme de bons laïcs. Cela reste vrai, mais il ne faut pas non plus qu'on exagère et qu'on fasse poser à l'église qui n'a pas de moyens, toutes les charges qui reviennent aux parents et par la suite on se débine en se disant qu'ils n'ont pas la vocation. Ce n'est pas sérieux », a-t-il martelé.