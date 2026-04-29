Afrique: Banques - Le besoin en liquidité augmente à 136,7 MMDH au T1-2026

Le besoin en liquidité des banques a poursuivi sa hausse au cours du premier trimestre 2026, se situant en moyenne hebdomadaire à 136,7 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Dans ce contexte, la Banque Centrale a augmenté le volume de ses injections de liquidité qui s'est établi en moyenne hebdomadaire à 151,7 MMDH, fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Les interventions de Bank Al-Maghrib ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours (57,7 MMDH), les opérations de pensions livrées à 1 et 3 mois (53,6 MMDH) et les prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME (40,3 MMDH).

S'agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé par rapport au quatrième trimestre 2025 de 33,2% pour se situer à 4,1 MMDH. Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), celui-ci se maintient depuis le 20 mars 2025 en évolution quasi-stable, alignée sur le taux directeur, s'établissant en moyenne à 2,25% depuis T2-2025, rapporte la MAP.

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La DEPF note que lors de sa réunion du 17 mars 2026, le Conseil de Bank Al-Maghrib a jugé approprié de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%, tenant compte de la poursuite de la dynamique notable de l'activité économique, des niveaux modérés prévus de l'inflation et de la forte incertitude entourant les perspectives au niveau international, ainsi que des résultats des stress tests réalisés par la Banque centrale pour l'économie nationale.

Concernant l'évolution des taux débiteurs, les résultats de l'enquête de Bank Al-Maghrib au titre du quatrième trimestre 2025 font ressortir une légère baisse, comparativement au trimestre précédent, du taux moyen pondéré global, de 3 points de base (pbs) pour se situer à 4,82%.

Cette évolution recouvre l'effet conjoint du recul des taux des crédits de trésorerie de 15 pbs à 4,58%, la stagnation de ceux des crédits à la consommation à 6,89% et la hausse de ceux des crédits à l'équipement (+46 pbs à 4,95%) et de ceux des crédits à l'immobilier (+14 pbs à 5,19%).