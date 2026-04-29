Maroc: SIAM 2026 - Les régions du Royaume, fer de lance d'une agriculture plurielle et ambitieuse

À la 18ᵉ édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le pôle Régions s'impose comme l'un des espaces les plus représentatifs de la diversité agricole du Royaume.

Les douze régions du Maroc y sont présentes avec leurs produits phares, leurs coopératives et leurs projets, offrant aux quelque 1,1 million de visiteurs attendus un panorama complet de l'agriculture nationale, des plaines du Gharb aux vallées du Drâa-Tafilalet, en passant par les plateaux de l'Oriental et les côtes du Souss.

Douze régions, une agriculture en mouvement

Chaque stand régional constitue une vitrine à double vocation : commerciale d'abord, en permettant aux coopératifs et producteurs locaux de rencontrer acheteurs, distributeurs et investisseurs, pédagogique ensuite, en faisant découvrir au grand public des filières et des savoir-faire souvent méconnus.

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Plus de 500 coopératives participent à cette édition, dont une large part au sein du pôle Produits du terroir, aux côtés de plus de 200 éleveurs venus concourir et exposer leurs bêtes dans le cadre de concours de sélection animale.

Les produits mis en avant reflètent la richesse des terroirs : huile d'argan et produits cosmétiques naturels du Souss, dattes Medjool du Drâa-Tafilalet, figues séchées du Zerhoun, huile d'olive de la région de Meknès-Fès, miel de montagne du Moyen Atlas, fromages fermiers et céréales des plaines atlantiques. Des productions souvent certifiées ou en cours de labellisation, que les exposantes, majoritairement des femmes de coopératives rurales, présentent avec une maîtrise croissante du discours commercial et de la valorisation du produit.

Au-delà des étals, les stands régionaux intègrent cette année des dispositifs digitaux et des espaces de présentation de projets agricoles structurants.

Des équipes techniques issues des Directions Régionales de l'Agriculture, des Directions Provinciales et des Offices régionaux de conseil agricole sont mobilisées tout au long des neuf jours du salon pour répondre aux questions des visiteurs et présenter les programmes de développement en cours dans leurs territoires.

Un tremplin commercial et institutionnel pour les acteurs locaux

Pour beaucoup d'exposants, le SIAM reste la meilleure opportunité annuelle de confronter leurs produits au marché, d'élargir leur réseau et d'amorcer des partenariats que les circuits habituels ne permettent pas toujours.

"Le salon nous permet de toucher en quelques jours des acheteurs que nous mettrions des mois à rencontrer autrement", confie une responsable de coopérative venue de la région Fès-Meknès.

Cette présence renforcée des acteurs régionaux illustre l'un des axes centraux de la stratégie Génération Green : faire des territoires de véritables leviers du développement agricole national. Sur les 370.000 m² du salon, répartis en 12 pôles thématiques et accueillant plus de 1.500 exposants issus de plus de 70 pays, le pôle Régions occupe une place symbolique autant que stratégique, celle d'un Maroc agricole profond, qui produit, innove et s'organise loin des projecteurs.

Organisé sous le thème "Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire", le SIAM 2026 donne une résonance particulière à cette participation régionale. Car la souveraineté alimentaire du Royaume se construit d'abord dans ces territoires qui, sur plus de 55 conférences programmées cette édition, figurent en bonne place dans les débats sur l'avenir des filières.

À Meknès, les régions ne viennent pas seulement exposer ce qu'elles produisent. Elles viennent affirmer le rôle central qui est le leur dans la construction d'une agriculture marocaine durable, inclusive et ancrée dans ses terroirs.