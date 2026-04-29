Afrique: SIAM 2026 - Le Pavillon Italie met en lumière l'excellence technologique italienne au service de la filière agricole

Dans le cadre de la 18ᵉ édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisée à Meknès du 20 au 28 avril 2026, ICE, Agence italienne pour le commerce extérieur et l'ambassade d'Italie au Royaume du Maroc, en collaboration avec FederUnacoma, la Fédération italienne des constructeurs de machines agricoles, ont organisé un Pavillon Italie au sein du Pôle international de l'exposition.

Déployé sur une superficie de 150 m², le Pavillon Italie a réuni cinq entreprises italiennes de référence, venues présenter leur savoir-faire dans des domaines stratégiques pour le développement agricole et agro-industriel. Cette participation a permis de mettre en avant des expertises complémentaires couvrant la certification alimentaire, les machines de remplissage et d'emballage automatique pour l'industrie agroalimentaire, les pompes à eau de haute performance, les systèmes d'abattage et de transformation de la viande, ainsi que la production, la sélection et la distribution de plantes et d'arbres fruitiers de haute qualité, notamment les variétés de pommiers, poiriers, kiwis et fraisiers, en plus des machines agricoles.

Cette présence italienne au SIAM 2026 a également illustré la volonté de renforcer les relations commerciales, industrielles et technologiques entre les entreprises italiennes et marocaines. À ce titre, ICE, organisme gouvernemental italien chargé du développement des échanges et des partenariats internationaux, a porté cette initiative aux côtés de FederUnacoma, qui regroupe sept associations sectorielles représentant l'industrie des machines agricoles, forestières et de jardinage, ainsi que les systèmes et technologies numériques appliqués aux machines et à la production agricoles.

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Le Pavillon Italie a accueilli plusieurs acteurs spécialisés. CCPB, organisme d'inspection et de certification pour l'agroalimentaire et les produits non alimentaires, a présenté son expertise en matière de conformité et de qualité. COGEMAT a mis en avant ses solutions de planification et de construction de systèmes d'abattage complets et de lignes de transformation de viande clé en main, notamment avec certification halal. GALDI, groupe international spécialisé dans les solutions d'emballage alimentaire de haute technologie, a exposé ses innovations destinées aux industries agroalimentaires. Dolomit Fruits Plants / Thaler Gerhard a présenté son offre dédiée aux plantes et arbres fruitiers, aux accessoires et aux machines agricoles. UDOR, fabricant de pompes à moyenne et haute pression, a également valorisé ses solutions destinées aux usages agricoles et hydrauliques.

Tout au long de l'événement, les entreprises participantes ont animé des présentations et des approfondissements techniques sur le Pavillon Italie, permettant aux professionnels, partenaires et visiteurs d'échanger directement avec les exposants autour de solutions concrètes, d'innovations sectorielles et d'applications adaptées aux besoins du marché.

Dans le prolongement de cette dynamique, ICE et FederUnacoma ont organisé, le 23 avril, une conférence dédiée à la presse et aux opérateurs du secteur autour de la technologie italienne pour la filière agricole. Cette rencontre a également été l'occasion de présenter la 26ème édition d'EIMA, le Salon international des machines pour l'agriculture et le jardinage, qui se tiendra à Bologne du 10 au 14 novembre 2026.

À travers cette participation, le Pavillon Italie a confirmé le rôle de l'innovation, de la mécanisation et des technologies spécialisées dans l'accompagnement des mutations de l'agriculture. Il a aussi constitué un espace d'échanges privilégié entre opérateurs italiens et marocains, en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs à forte valeur ajoutée.