Cameroun: Test ADN exigé pour Biya - L'affaire Baongla

Le 27 avril 2026, un document juridique signé d'un avocat du barreau de Douala atterrit sur le bureau de la Gendarmerie nationale camerounaise. Son objet : contester une convocation. Sa demande centrale : soumettre Paul Biya et Franck Emmanuel Biya à des tests ADN réalisés par des laboratoires internationaux.

Qui est Georges Gilbert Baongla et pourquoi est-il convoqué ?

Le Cabinet Rufin Mayang, avocat à la Cour basé à Douala, a déposé le 27 avril 2026 une lettre de constitution auprès du Chef du Service Central des Recherches Judiciaires de la Gendarmerie Nationale à Yaoundé.

Son client : Monsieur Georges Gilbert Baongla, domicilié à Yaoundé, convoqué pour répondre de faits de cybercriminalité, diffamation et autres. La convocation en question aurait été diffusée sur les réseaux sociaux avant même d'être notifiée officiellement un fait que l'avocat conteste formellement au regard des articles 39 et 92 du Code de Procédure Pénale camerounais.

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L'affaire, à première vue procédurale, cache une bombe politique. Selon le document, le litige porte en réalité sur la filiation de Franck Emmanuel Biya, fils du président Paul Biya. Par ailleurs, Mr Baongla aurait déclaré lors d'une émission dominicale que Franck Biya serait un fils adopté de Paul Biya

Une procédure viciée dès le départ ?

L'argumentation juridique du Cabinet Mayang repose sur plusieurs irrégularités formelles. La convocation aurait été notifiée à une adresse inexacte Efoulan Pont alors que le client réside officiellement ailleurs. Elle porte la mention que l'intéressé "reconnaît avoir reçu ladite convocation" à Yaoundé le 24 avril 2026 à 13h10. Or, selon le calendrier de déplacement versé au dossier, Baongla se trouvait à Douala ce jour-là, ayant voyagé par vol CAMAIRCO le 21 avril 2026, et n'étant rentré à Yaoundé que le 25 avril au soir.

L'épouse de Baongla avait pour sa part quitté Yaoundé le 23 avril 2026 en direction de Paris. Ses deux gardiens n'ont reçu aucun document pendant toute son absence.

La conclusion de l'avocat est sans ambiguïté : il n'y a pas eu de notification régulière au sens du Code de Procédure Pénale. Le client n'a donc jamais été légalement convoqué, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux.

La demande de tests ADN, une stratégie juridique ou politique ?

Au cœur du dossier se trouve une exigence inédite. Maître Mayang demande formellement, avant tout débat au fond, que Paul Biya, Franck Emmanuel Biya et Georges Gilbert Baongla soient soumis conjointement à des tests ADN effectués par des laboratoires médicaux de renommée internationale ou des universités occidentales.

Cette demande n'est pas anodine. Elle suggère que Baongla conteste ou revendique un lien de filiation avec la famille présidentielle une question qui, si elle entrait dans le circuit judiciaire officiel, créerait une perturbation politique sans précédent au Cameroun.

La lettre précise également que Baongla, pour raisons de santé documentées, ne peut comparaître avant deux semaines, ne disposant pas de "toutes ses facultés physique, psychologique et mentale en ce moment". Des rendez-vous médicaux en France sont invoqués comme justification.

Un dossier à haut risque institutionnel

La procédure judiciaire au Cameroun engagée contre Baongla va cristalliser l'attention politique et médiatique. Si les juridictions acceptent d'instruire la demande de tests ADN, le régime se retrouve face à un dilemme sans précédent : refuser, c'est alimenter les spéculations ; accepter, c'est ouvrir une boîte de Pandore dynastique.

La contestation de la procédure de convocation, si elle est retenue, affaiblit également la posture de la gendarmerie dans ce dossier. Une irrégularité procédurale de cette nature suffit à invalider les poursuites à ce stade.

L'affaire Baongla s'inscrit dans un contexte plus large : la question de la succession au pouvoir au Cameroun et le rôle croissant de Franck Emmanuel Biya dans le dispositif de conservation du pouvoir familial. Toute contestation publique de sa légitimité biologique ou politique devient un facteur de déstabilisation.

Quand la justice devient le théâtre du politique

Le dossier Baongla n'est pas une affaire de cybercriminalité ordinaire. C'est un révélateur. Il expose les tensions profondes autour de la succession au Cameroun, les fragilités procédurales de l'appareil judiciaire, et la porosité croissante entre les réseaux sociaux et les prétoires.

La question qui se pose désormais est simple : les tribunaux camerounais auront-ils l'indépendance d'instruire une demande de tests ADN impliquant directement la première famille du pays ?