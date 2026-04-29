Congo-Kinshasa: L'usine REVIN SARL fermée à Kinshasa et sa boisson « Mutu Rouge » interdite

Dans un communiqué publié mardi 27 avril, la Commission de la Concurrence (COMCO), en collaboration avec l'Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique (ACOREP), annonce la fermeture immédiate de l'usine REVIN SARL, située sur la 1ère Rue, dans la commune de Limete à Kinshasa. Cette décision fait suite à la découverte d'une substance non autorisée et dangereuse pour la santé, introduite clandestinement dans sa boisson énergisante, « Mutu Rouge ».

Selon ce communiqué, des analyses ont révélé la présence de Sildenafil, une substance pharmaceutique interdite, dans la boisson énergisante Power Plus, commercialisée sous le nom de « Mutu Rouge ». Cette substance n'était pas mentionnée sur l'étiquetage et était présente à des doses jugées toxiques.

D'après la Commission de la Concurrence, la consommation de ce produit expose les consommateurs à de graves risques sanitaires, notamment des troubles cardiaques pouvant entraîner la mort.

Interdiction de la boisson « Mutu Rouge »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son communiqué, la COMCO rappelle qu'en vertu du Décret n°25/032 du 10 octobre 2025, portant statut, organisation et fonctionnement de la Commission de la Concurrence, elle a pour mission de veiller à la protection des consommateurs, notamment en luttant contre les pratiques commerciales frauduleuses et la mise sur le marché de produits dangereux.

À ce titre, les autorités appellent la population à cesser immédiatement toute consommation de cette boisson et à signaler tout point de vente qui continuerait à la distribuer.

La COMCO réaffirme que la santé publique n'est pas négociable et indique qu'une enquête judiciaire est en cours afin d'identifier et d'établir les responsabilités liées à cette affaire.