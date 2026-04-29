Congo-Kinshasa: Examen d'État 2026 - Les épreuves hors-session débutent le lundi 4 mai

En marge du lancement de la session préliminaire de la 59e édition de l'Examen d'État, l'inspecteur général à l'Éducation nationale, Hubert Kimboza, a appelé, mardi 28 avril, les inspecteurs scolaires à privilégier des performances axées sur les résultats.

Hubert Kimboza a lancé cet appel dans le cadre de la mission de supervision confiée aux inspecteurs à travers les différentes provinces éducationnelles du pays.

Il s'exprimait lors d'une réunion de préparation tenue à Kinshasa avec les inspecteurs missionnaires.

A cette occasion, l'inspecteur général à l'Éducation nationale a insisté sur la nécessité de veiller scrupuleusement au respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne la fixation des frais scolaires, en particulier dans les chefs-lieux des provinces.