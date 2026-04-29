Congo-Kinshasa: Mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques en faveur de l'éducation et de la formation

29 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a lancé ce mardi 28 avril à Kinshasa la mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques en faveur de l'éducation et de la formation en RDC.

Cette démarche vise à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer l'accès équitable à l'éducation et à adapter les offres de formation aux réalités du marché de l'emploi.

Lors de la cérémonie officielle ce mardi, la Première ministre, Judith Suminwa, a souligné que l'éducation constitue un pilier essentiel du développement durable en RDC.

Elle a également insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la formation des jeunes afin de bâtir une société plus compétente et plus compétitive.

De son côté, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a appelé à un engagement collectif et effectif pour relever les défis majeurs du secteur, notamment le déficit d'infrastructures scolaires, la formation des enseignants et l'accès des filles à l'éducation.

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