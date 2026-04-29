Ile Maurice: «Guru Dakshina» - Un film mauricien en bhojpuri bientôt à l'affiche

Le cinéma mauricien accueillera bientôt une nouvelle production avec la sortie de Guru Dakshina, un longmétrage en bhojpuri réalisé par Krishnaduth Ramrooch, plus connu sous le nom d'Ashok, à Montagne-Blanche. La projection officielle est prévue vers la fin du mois de mai au MCiné de Centre-de-Flacq, sur invitation, avant des séances ouvertes au grand public.

D'une durée de deux heures, Guru Dakshina se veut avant tout un film familial accessible à tous les âges. Sans scènes de violence, il met en avant des valeurs humaines fortes et plusieurs messages inspirants applicables à la vie quotidienne. Le film est sous-titré en anglais afin de toucher un public plus large. Le trailé officiel a été présenté le 25 avril au centre social de Montagne-Blanche.

Derrière ce projet se trouve un cinéaste passionné d'images depuis l'enfance. À l'âge de 11 ans, lors d'un pèlerinage à Grand-Bassin, Krishnaduth Ramrooch découvre le métier de photographe après avoir observé un professionnel engagé pour immortaliser l'événement. La même année, un appareil photo cassé offert par une tante devient son premier outil d'apprentissage. Après l'avoir réparé lui-même, il commence à prendre des clichés en noir et blanc et se fait rapidement connaître dans son entourage.

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En 1986, il se tourne vers la vidéographie avant de suivre une formation en film making à la Mauritius Film Development Corporation entre 1995 et 1997. Il réalise par la suite une cinquantaine de documentaires et courts métrages, récoltant plusieurs distinctions à Maurice et à l'étranger.

L'idée de Guru Dakshina prend forme en 2016, lorsqu'il remporte un concours de storytelling organisé par la Federation Senior Citizen avec une histoire portant le même titre. Inspiré par ce succès, il décide d'en faire un scénario de film. En 2021, son projet est soumis au National Arts Fund pour un éventuel financement, sans succès. Déterminé à concrétiser son rêve, il lance le tournage en septembre 2022 grâce à ses propres économies. Après plusieurs défis, le film est achevé en mars 2026.

Pour la postproduction, Krishnaduth Ramrooch a bénéficié du soutien de son neveu Kavi Bundhoo. La musique a été confiée à Anil Nallan Chakravarthy, compositeur d'origine indienne établi à Maurice depuis une vingtaine d'années.

À travers cette réalisation, le cinéaste lance un appel au public à soutenir les producteurs et artistes locaux en venant découvrir Guru Dakshina en famille lors de sa sortie.