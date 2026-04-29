Congo-Kinshasa: Un engin explosif tue un enfant et blesse trois autres près de l'aéroport de Kavumu

29 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un engin explosif a causé la mort d'un enfant et grièvement blessé trois autres mardi 28 avril aux abords de l'aéroport de Kavumu, en territoire de Kabare (Sud-Kivu). Selon des sources locales, les victimes, toutes mineures, recherchaient des métaux usagés, communément appelés « mitrailles », lorsqu'elles ont découvert une caisse abandonnée contenant des explosifs.

Selon ces sources, les quatre enfants ont trouvé une petite caissette dans une vallée située à Businde, dans le groupement de Bugorhe. Pensant y découvrir un trésor ou des objets de valeur, ils ont manipulé son contenu sans savoir qu'il s'agissait d'un engin mortel.

L'explosion a tué l'un des enfants sur le coup. Les trois autres, grièvement blessés, ont été transférés à l'Hôpital général de référence de Bukavu pour des soins d'urgence.

Une zone encore dangereuse

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La société civile de Bugorhe alerte sur la présence persistante d'armes légères et d'engins non explosés autour de l'aéroport de Kavumu ainsi que dans les villages voisins de Nyamakana et Muzibira.

Cette zone constituait, selon plusieurs sources, la dernière ligne de défense des Forces armées de la RDC (FARDC) face à l'AFC/M23 avant la chute de Bukavu en février 2025.

Appels au déminage

Face à la menace que représentent ces explosifs abandonnés, plusieurs personnes dans la région estiment qu'une vaste opération de déminage est devenue urgente afin de protéger les populations locales, particulièrement les enfants exposés à ce danger permanent.

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