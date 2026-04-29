Congo-Kinshasa: La MONUSCO inaugure un projet d'eau potable au profit de plus de 4 000 habitants à Beni

Les populations de Mundubiena et Kahirimunda, deux cellules du quartier Sayo dans la commune de Mulekera, en territoire de Beni (Nord-Kivu), ont réceptionné mardi 28 avril un projet de forage et d'adduction d'eau potable financé par la Brigade d'intervention de la MONUSCO (FIB). L'initiative vise à améliorer l'accès à l'eau pour plus de 4 000 personnes vivant à environ 20 kilomètres du centre-ville de Beni.

Estimé à près de 40 000 dollars américains, le projet comprend un forage ainsi que six points de distribution d'eau potable. Il a été exécuté en quatre mois par l'organisation locale Union pour l'humanité saine.

Pour les habitants, cette infrastructure marque un tournant après des années de difficultés d'accès à l'eau potable.

Soulagement des communautés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Mundubiena et Kahirimunda, la mise en service du réseau a suscité des scènes de joie et d'émotion. Jusqu'ici, les habitants parcouraient de longues distances pour s'approvisionner en eau dans des vallées et des marigots souvent insalubres.

« Cette eau est très propre, sans microbes. Aujourd'hui nous avons de l'eau potable dans le village », s'est réjouie une habitante de Mundubiena.

Réduction des risques pour les femmes et les enfants

Pour les autorités locales, ce projet représente aussi un progrès en matière de protection sociale. Le chef du quartier Sayo, Flavien Nzanzu Muhindo, souligne que les femmes et les jeunes filles étaient particulièrement exposées à des risques lors de la quête d'eau.

« Les violences basées sur le genre figuraient parmi les risques. Les femmes devaient souvent être accompagnées pour aller puiser de l'eau sur de longues distances », a-t-il expliqué.

Selon les acteurs locaux, cette adduction d'eau potable améliore non seulement les conditions de vie, mais renforce également la résilience des communautés de Mundubiena et Kahirimunda, majoritairement composées de personnes retournées, dans un contexte sécuritaire encore fragile dans la région de Beni.