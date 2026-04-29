Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-offs - Les clubs engagés appellent leurs supporters au fair-play et à la non-violence

La phase des play-offs de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) débute ce jeudi 30 avril 2026. À l'approche de cette étape décisive du championnat, les clubs engagés multiplient les messages de sensibilisation à l'endroit de leurs supporters, appelant au fair-play, à la paix et au respect d'infrastructures sportives.

Contactés par la rédaction sportive de Radio Okapi, plusieurs responsables de communication des clubs concernés insistent sur la nécessité de promouvoir une bonne image du football congolais, dans un contexte marqué ces derniers mois par des violences dans certains stades.

A Lubumbashi

Du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, le chargé de communication du club, Daniel Ndongo, indique que la direction organise régulièrement des réunions avec la coordination des supporters afin de renforcer la compréhension de l'esprit sportif. Tout en appelant au calme, il interpelle également les organisateurs des matches :

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« La responsabilité commence par l'organisateur. Lors d'un derby à Lubumbashi, un dispositif sécuritaire à la hauteur de l'événement est indispensable. Or, lors du dernier derby, le nombre de policiers était largement insuffisant ».

Pour le TP Mazembe, le directeur de la communication, Héritier Yindula, assure que des instructions fermes ont été données aux responsables des supporters, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Il promet également un accueil cordial aux supporters de Vita Club pour cette première journée des play-offs.

« Tous ceux qui encadrent nos supporters ont reçu des instructions claires pour garantir le respect des infrastructures et des personnes », a-t-il affirmé.

À Kinshasa

Le message est similaire du côté de l'AS Vita Club. Son chargé de communication, Prince Liévin Nzazi, explique que le club a intensifié les campagnes de sensibilisation sur ses différents canaux afin de promouvoir la cohésion nationale et la conscience collective :

« Le football est un loisir. Il y a trois résultats possibles : la victoire, le nul ou la défaite. Nous ne voulons plus vivre des émeutes dans les stades, surtout à une phase où il faut vendre l'image de notre football ».

Le FC Les Aigles du Congo, par la voix de son directeur Sylvain Tubadiay, se dit confiant quant au comportement de ses supporters, réputés disciplinés. Il appelle néanmoins les fans de tous les clubs à rester exemplaires, quel que soit le résultat sur le terrain.

Des décisions arbitrales contestées

Selon le directeur de la communication de Maniema Union, Charles Masudi, son club fait aussi confiance à ses supporters, qui l'ont accompagnée durant toute la saison passée. Il reconnaît toutefois les difficultés liées au déplacement du public du Maniema vers Kinshasa.

« Leurs énergies positives, comme la saison dernière, nous permettront de nous battre pour décrocher une place qualificative », a-t-il estimé.

Ces appels au fair-play interviennent dans un contexte préoccupant, marqué par des violences dans les stades et des agressions contre les arbitres, souvent provoquées par des décisions arbitrales contestées ou des résultats défavorables. Les clubs espèrent ainsi que cette phase décisive du championnat se déroulera dans un climat de paix, de respect et de sportivité.