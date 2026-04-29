Afrique: Au-delà du ciel bleu... - Il existe un monde sans fin

L'espace intrigue depuis longtemps et continue de susciter l'intérêt des petits comme des grands. Au Rajiv Gandhi Science Centre, une activité organisée, le 15 avril dernier, en collaboration avec l'ambassade de la Fédération de Russie, visant à promouvoir la science, l'éducation et la coopération internationale, a permis aux amateurs d'astronomie d'en apprendre davantage sur ce domaine fascinant.

Cette journée marquait également les 65 ans du premier voyage dans l'espace effectué par l'astronaute russe Youri Gagarine. À cette occasion, une cérémonie de dépôt de gerbes a été organisée devant son buste, en hommage à cet événement historique.

Lors de l'inauguration de cette activité, le président du centre, Partish Chumroo, a évoqué la coopération entre les deux institutions visant à promouvoir la science. De son côté, l'ambassadrice russe Irada Zeynalova a souligné l'importance de la collaboration internationale dans le domaine scientifique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, a rappelé le rôle des technologies spatiales dans des secteurs essentiels tels que l'agriculture et la santé.

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Un message a également été transmis à partir de la station spatiale internationale par le cosmonaute Sergey KudSverchkov. Le drapeau mauricien a ainsi pu être aperçu à bord, un moment fort qui a marqué les esprits.

Le programme comprenait aussi la projection d'un film consacré à la vie de Youri Gagarine, suivie d'une conférence animée par Aleksandr Gorbunov sur l'évolution des vols spatiaux. Une séance de questions réponses a permis aux enfants de connaître la vie quotidienne et le travail des astronautes dans l'espace.

Le savais-tu ? : Comment l'homme a commencé l'exploration de l'espace ?

Il y a longtemps, les humains levaient les yeux au ciel sans se douter qu'un jour, ils pourraient vraiment le traverser. Les étoiles, la Lune et les planètes semblaient inaccessibles, presque magiques.

Au début du XXe siècle, un scientifique russe nommé Konstantin Tsiolkovski a commencé à imaginer que des machines pourraient quitter la Terre. Il n'a pas construit de fusée, mais il a jeté les bases théoriques de ce qui a permis un jour de voyager dans l'espace. À une époque où les avions étaient encore récents, son idée paraissait incroyable.

Quelques années plus tard, aux États-Unis, Robert Goddard a fait des recherches dans son laboratoire avec une obsession simple, mais révolutionnaire en tête : il voulait faire décoller une fusée. En 1926, il a réussi à lancer la première fusée à carburant liquide. Elle a décollé sur une courte distance, mais ce décollage a prouvé que ce rêve relevait du possible.

En Europe, l'ingénieur Wernher von Braun a développé des technologies de plus en plus avancées. Ses travaux ont fini par contribuer aux grandes missions spatiales du XXe siècle, notamment celles qui ont permis d'atteindre la Lune.

Puis est arrivé le moment historique qui change tout. Le 12 avril 1961, l'astronaute soviétique Youri Gagarine est monté à bord de la fusée Vostok 1. Son lancement a été puissant. La fusée s'est élevée et a traversé l'atmosphère. Pour la première fois dans l'histoire, un humain s'est retrouvé dans l'espace. Il a fait un tour complet autour de la Terre avant de revenir sain et sauf. Ce moment est devenu le symbole mondial de la conquête spatiale.

Quelques années plus tard, la course vers la Lune s'est accélérée. En 1969, Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la surface lunaire. Cet événement a marqué une étape majeure dans l'histoire de l'humanité.

D'autres astronautes ont suivi. Alan Shepard fut le premier Américain à avoir voyagé dans l'espace en 1961. Valentina Tereshkova a été la première femme à aller dans l'espace en 1963. Toutes ces missions ont été rendues possibles grâce à de grandes organisations comme la National Aeronautics and Space Administration connue comme la NASA, la Space Corporation for State Activities russe, appelée aussi Roscosmos, et l'European Space Agency, qui continuent aujourd'hui à explorer l'univers.