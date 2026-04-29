Ile Maurice: Appel à une campagne nationale de stérilisation à grande échelle

Réunies lors d'une conférence tenue le mardi 28 avril, plusieurs organisations engagées dans la protection animale ont lancé un appel pressant en faveur d'une campagne nationale de stérilisation canine massive à Maurice, tout en plaidant pour l'examen de propositions d'aides internationales.

Pour Manon Luigi Monty de Moris Steriliz Ou Zanimo, le pays est confronté à une surpopulation canine devenue critique, avec des répercussions directes sur la santé publique, la sécurité routière et le bien-être animal. Morsures, accidents impliquant des chiens errants, souffrance animale croissante et saturation des capacités des ONG locales figurent parmi les conséquences les plus préoccupantes. Le collectif rassemble ANSAM, Indie's World, Bruiser & Co, South Sterilization Welfare Campaign, Community Sterilization Campaign, The Neuter Warriors, Happy Tails, Pink Pony Charity Trust, 4 Paws Rescue and Relocation, Black Cat Coffee Shelter.

Les associations réunies estiment que les actions menées actuellement restent trop limitées et dispersées pour enrayer durablement la situation. Sans stratégie nationale structurée, la prolifération canine pourrait s'intensifier rapidement dans les mois à venir.

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Elles plaident pour la mise en place d'une campagne coordonnée, durable et à grande échelle visant à réduire significativement la population de chiens errants, renforcer la sécurité publique, améliorer le bien-être animal et structurer les initiatives déjà existantes.

Les organisateurs rappellent que plusieurs campagnes de stérilisation massive menées à l'étranger ont démontré leur efficacité. À leurs yeux, agir rapidement permettrait d'éviter une crise plus profonde à court terme.

Dans cette optique, ces associations mettent en avant l'intérêt d'un partenariat avec l'International Animal Welfare Protection Coalition, qui pourrait apporter une expertise technique, des équipes vétérinaires expérimentées, un appui logistique ainsi qu'un soutien financier. Les participants ont insisté sur le fait qu'une telle coopération viendrait renforcer les capacités nationales sans remettre en cause la souveraineté mauricienne.

Parmi les mesures proposées figurent la modernisation des protocoles vétérinaires selon les standards internationaux, la formation du personnel local et la réduction du temps de surveillance post-opératoire. Le recours temporaire à des vétérinaires étrangers, via des permis d'exercice encadrés, a également été évoqué, tout comme la mise en place de méthodes éthiques de capture des chiens errants, avec l'appui d'équipes spécialisées et des communautés locales.

Le plan prévoit aussi l'utilisation de cliniques mobiles, la mobilisation d'infrastructures existantes, une planification par zones prioritaires ainsi qu'une coordination logistique centralisée. Le financement reposerait sur une contribution de l'État, des soutiens internationaux, des partenariats avec les ONG et le secteur privé, ainsi que des campagnes de dons. Les associations reconnaissent toutefois plusieurs défis majeurs : adaptation du cadre légal, coordination entre acteurs publics et privés, garantie du bien-être animal et transparence opérationnelle.