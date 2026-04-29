Ile Maurice: Deux jours pour connecter projets, investisseurs et savoir-faire

Les 8 et 9 mai, le Caudan Arts Centre accueillera la troisième édition de l'Immobilier & Construction Convention, un rendez-vous désormais incontournable pour les acteurs de l'immobilier et de la construction à Maurice. Organisé par Business Publications Ltd, en collaboration avec le groupe La Sentinelle, l'événement s'impose comme une plateforme de référence pour connecter professionnels et porteurs de projets.

Au fil des éditions, la convention s'est distinguée par la qualité et la diversité de ses exposants. Cette année encore, plusieurs acteurs clés du marché seront réunis sous un même toit, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière.

Comme le montre le visuel officiel, la convention rassemblera une sélection d'entreprises reconnues dans leurs domaines respectifs. Du côté des promoteurs et agences immobilières, des acteurs tels que 2Futures, Beta Homes, Citya Immobilier, Blue Ridge, Montebello, Curimjee Real Estate et Azuri seront présents, avec des projets allant de l'appartement accessible aux résidences haut de gamme.

Les visiteurs pourront également découvrir des projets développés par des groupes comme Mont-Choisy, Alteo ou encore Maja, illustrant la diversité des offres disponibles sur le marché mauricien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le volet construction sera fortement représenté avec des entreprises spécialisées comme Build Your Dreams Ltd, ainsi que des fournisseurs et prestataires tels que Teakworld, Aerolik, J&B, GBM Ltd et CMH Imports. Ces exposants proposeront des solutions concrètes en matière de matériaux, d'équipements et d'innovation, répondant aux nouvelles exigences de durabilité, d'efficacité énergétique et de qualité de vie.

Dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et de la transition écologique, le solaire photovoltaïque s'impose comme une solution stratégique, tant pour les particuliers que pour les promoteurs. La présence d'acteurs spécialisés dans les solutions énergétiques permettra aux visiteurs de découvrir des systèmes adaptés aux habitations modernes : panneaux solaires, solutions hybrides, optimisation de la consommation ou encore autonomie partielle en cas de coupure. L'intégration du solaire dans les projets immobiliers constitue désormais une réelle valeur ajoutée, tant sur le plan économique qu'environnemental.

Au-delà de la construction, la convention mettra en avant l'univers de l'aménagement et de la décoration intérieure, avec des enseignes comme Teakworld ainsi que des spécialistes du mobilier et de l'agencement. Des entreprises telles que Tuline, ainsi que d'autres acteurs locaux du design et de la finition, permettront aux visiteurs de se projeter dans des espaces de vie personnalisés.

Financement et institutions clés

Le financement, élément central de tout projet immobilier, sera également au cœur de l'événement avec la présence d'institutions financières majeures telles que MCB et SBM. Elles proposeront des solutions adaptées aux particuliers et aux investisseurs, facilitant l'accès à la propriété. Par ailleurs, Mauritius Telecom apportera son expertise sur les infrastructures et les services connectés, devenus indispensables dans les projets immobiliers modernes.

En réunissant des acteurs variés, l'Immobilier & Construction Convention offre une vision globale du marché. Qu'il s'agisse de trouver un terrain, d'acheter un bien, de financer un projet, d'intégrer des solutions énergétiques durables ou de repenser l'aménagement intérieur, toutes les réponses seront accessibles en un seul lieu. Les exposants proposeront également des offres exclusives durant ces deux journées, renforçant l'intérêt pour les visiteurs en phase de décision.

Grâce à la diversité de ses exposants et à la qualité des projets présentés, la convention confirme son rôle de plateforme stratégique pour le développement du secteur immobilier à Maurice. Elle contribue à stimuler les échanges commerciaux, valoriser le savoir-faire local et renforcer la confiance des consommateurs.

Les 8 et 9 mai, le Caudan Arts Centre deviendra ainsi un véritable hub immobilier, où professionnels et particuliers pourront se rencontrer, échanger et concrétiser leurs ambitions.