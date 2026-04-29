Afrique: KPMG Maurice - John Chung passe la main, Désiré Lan prend les rênes

Une page se tourne chez KPMG à Maurice. Après dix ans comme Country Managing Partner et plus de 35 ans au sein du cabinet, John Chung quittera officiellement ses fonctions le 1eᣴ juin prochain. Il sera remplacé par Désiré Lan, choisi par le bureau régional de KPMG en Afrique du Sud pour diriger la firme mauricienne pour un mandat de cinq ans. Cette transition marque un changement important au sein d'un des Big Four de l'audit et du conseil, tout en s'inscrivant dans une logique de continuité. Car, comme son prédécesseur, Désiré Lan est un pur produit de KPMG.

Âgé d'une cinquantaine d'années, le nouveau Managing Partner a effectué l'essentiel de sa carrière au sein du cabinet qu'il rejoint il y a une vingtaine d'années. Diplômé de l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales et de la London School of Economics, il a progressivement gravi les échelons pour accéder au partnership en 2015. Ceux qui le côtoient décrivent un professionnel discret, méthodique et doté d'une solide expertise technique - un profil qui semble répondre aux exigences croissantes d'un métier confronté à des mutations réglementaires, technologiques et géopolitiques.

À la tête d'un cabinet comptant près de 500 collaborateurs, dont une douzaine d'associés, Désiré Lan hérite d'une organisation qui a profondément changé ces dernières années. KPMG Maurice s'est en effet distingué par l'adoption précoce d'un modèle de télétravail structuré depuis la pandémie, devenu aujourd'hui une composante durable de son fonctionnement. Plus de 50 % de ses effectifs évoluent en mode hybride.

Cette nomination prend tout son relief à l'aune du parcours de John Chung et du contexte dans lequel il a exercé son mandat.

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Repositionnement

Figure bien connue de la place financière, John Chung a pris la direction de KPMG Maurice en 2015 dans une période délicate pour le cabinet, marquée par les secousses de l'affaire BAI et le départ de plusieurs figures historiques de la firme. Aux côtés d'une nouvelle génération d'associés, dont Vassoudev Balloo et Huns Biltoo, il a contribué à redéfinir le positionnement du cabinet sur le marché.

Sous sa direction, KPMG a consolidé sa présence parmi les grands cabinets opérant à Maurice et renforcé son portefeuille de mandats. Le cabinet a notamment remporté ou consolidé des contrats d'audit auprès de groupes majeurs comme Rogers,Absa Bank Mauritius, Air Mauritius ou encore la Bank of Mauritius. Il est aujourd'hui présent aussi bien dans les entreprises publiques que dans le secteur privé et le Global Business.

Dans les milieux d'affaires, on lui reconnaît d'avoir accompagné une transformation du cabinet, tant en matière d'image que de développement. À une époque où la concurrence entre les Big Four s'intensifie, cette trajectoire n'est pas anodine.

Comme son successeur, John Chung est, lui aussi, un homme de la maison. Entré chez KPMG comme trainee accountant à Londres, il y a effectué toute sa carrière. Fellow de l'ICAEW depuis 2005, il devrait désormais assumer de nouvelles responsabilités au sein du réseau KPMG, à Maurice ou à l'international, selon une annonce attendue du bureau régional.

Au-delà d'une simple succession, ce changement intervient dans un moment de recomposition plus large du réseau mondial. KPMG a récemment annoncé que Gary Wingrove succédera à Bill Thomas comme Global Chairman and CEO à compter d'octobre 2026, signal d'un renouvellement générationnel plus vaste.

Pour Maurice, la nomination de Désiré Lan ouvre un nouveau cycle. Il prend les commandes d'un cabinet évoluant dans un environnement où les attentes autour de l'audit, du risk advisory, de la conformité et des enjeux ESG redessinent les contours du métier.

Le défi sera désormais de prolonger la dynamique engagée tout en préparant KPMG aux transformations de la profession. Dans cette optique, cette passation apparaît moins comme une rupture que comme une transmission - celle d'un cabinet misant sur ses talents internes pour assurer sa continuité stratégique.