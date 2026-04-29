Maroc: Mondial 2026 - Ismaël Baouf rêve d'une place avec les Lions de l'Atlas

Le défenseur central du club néerlandais SC Cambuur, Ismaël Baouf, nourrit l'ambition d'intégrer la sélection des Lions de l'Atlas en vue de la Coupe du Monde 2026, rapporte lundi le quotidien néerlandais AD.

Appelé pour la première fois en équipe nationale A en mars dernier, le champion du monde des moins de 20 ans n'a pas encore disputé la moindre minute avec les Lions de l'Atlas, fait observer le journal, notant que sa progression rapide en club maintient toutefois l'hypothèse d'une convocation pour le Mondial nord-américain.

"Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais sans hésiter. Jouer en Coupe du monde, c'est un rêve d'enfant", a confié le joueur de 20 ans, cité par AD.

Il n'est pas impossible que le sélectionneur national, Mohamed Ouhabi, avec lequel Baouf a remporté le Mondial U20, l'intègre à l'équipe, souligne la publication. Le joueur qui a joué un rôle clé dans la montée de Cambuur en Eredivisie, l'élite du football néerlandais, nuance toutefois. "Cela peut aider, mais au final, c'est ce que vous montrez sur le terrain qui compte. J'espère avoir ma chance", a indiqué Baouf.

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AD note d'autre part que Baouf a été annoncé à plusieurs reprises du côté de clubs comme l'Ajax et le PSV ces derniers mois. Sous contrat avec Cambuur, Baouf n'exclut pas de rester une saison supplémentaire afin d'accompagner le club en Eredivisie, tout en se disant ouvert à un départ en cas d'offre concrète de l'Ajax ou du PSV.

"J'adorerais aider Cambuur une année de plus. Mais si l'Ajax et le PSV me contactent et que les négociations se déroulent bien, pourquoi pas ?", a-t-il fait savoir

Cambuur avait validé fin mars son retour en Eredivisie, à six journées de la fin du championnat. Parmi les artisans de cette montée figure l'international marocain Ismael Baouf, auteur d'une saison aboutie. Le défenseur marocain s'est illustré depuis son arrivée au club en août dernier par sa solidité défensive, tout en apportant une contribution offensive notable, avec six buts et une passe décisive.

Ismaël Baouf a notamment été sacré meilleur joueur de la troisième période de la saison, confirmant son rôle clé dans le parcours de Cambuur. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d'euros.

Formé à Anderlecht, où il avait disputé 49 matchs en Challenger Pro League, Baouf s'était imposé comme un leader naturel des RSCA Futures avant que le club bruxellois ne décide de ne pas prolonger son contrat l'été dernier.

Botola Pro D1

La Botola Pro D1 de football se poursuivra, ce mercredi et vendredi, selon le programme qui suit :

Mercredi

16h00 : FUS-CODM

18h00 : OCS-IRT

18h00 : WAC-USYM

20h00 : MAS-HUSA

Jeudi

16h00 : OD-UTS

16h00 : DHJ-RCAZ

18h00 : AS FAR-Raja

20h00 : RSB-KACM