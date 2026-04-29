Cote d'Ivoire: Règlement pacifique des conflits - Un guide disponible pour promouvoir la paix

Pour consolider la paix et l'unité nationale, le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a présenté, le mardi 28 avril 2026, au Plateau, un outil inédit. Il s'agit du guide de prévention et de règlement pacifique des conflits communautaires.

Présidé par la ministre Myss Belmonde Dogo, l'événement marque une étape clé dans la mise en œuvre de la vision du Président Alassane Ouattara en faveur de la cohésion sociale.

« Ce guide se veut un référentiel normatif et didactique permettant d'harmoniser les approches en matière de prévention et de règlement pacifique des conflits », a-t-elle indiqué. Et de faire cette précision : « Le guide n'annule pas les pratiques coutumières. Il vient plutôt les compléter et les renforcer dans une dynamique nationale ».

Élaboré avec l'appui des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile, ce guide constitue un référentiel normatif et didactique harmonisant les approches de prévention et de règlement des conflits.

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Diffusé gratuitement, il permettra aux autorités, aux leaders communautaires et aux organisations civiles de promouvoir les valeurs de paix et d'unité dans la vie quotidienne, tout en respectant les pratiques traditionnelles locales. « Nous devons faire de ce guide "un manuel citoyen" accessible à toutes les couches sociales afin que les valeurs de cohésion sociale et de paix deviennent un réflexe quotidien », a exhorté la ministre.

Le représentant adjoint du Pnud, Gaël Olivier, a salué le caractère inclusif et participatif de l'élaboration du manuel, qui réunit le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, les chefs coutumiers et la société civile, et a souligné le rôle de la digitalisation pour renforcer la sensibilisation à l'ensemble du territoire.

Selon le coordonnateur du projet, Adjé Maurice, ce guide actualise le manuel de 2018 et s'articule autour de trois axes : généralités sur les conflits, mécanismes de prévention et méthodes de règlement pacifique, avec un accent sur les approches endogènes telles que les alliances interethniques.

Fruit du Projet d'appui au renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation (Parcnr), ce guide se veut un outil citoyen indispensable pour accompagner les actions de terrain et construire une Côte d'Ivoire unie, où la fraternité et le vivre-ensemble sont au coeur du quotidien de chaque Ivoirien.