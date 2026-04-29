Cote d'Ivoire: Éradication du paludisme - Les enfants d'Azito sonnent la mobilisation

Les autorités sanitaires et scolaires du village, situé au sud de la commune de Yopougon, ont organisé, le lundi 27 avril, une cérémonie commémorative décalée de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.

Des enfants du préscolaire et du primaire ont fait une procession dans les rues du village d'Azito (commune de Yopougon), avec des pancartes porteuses de messages de sensibilisation aux risques du paludisme.

Sur ces pancartes, l'on pouvait lire, entre autres, « Mettre fin au paludisme : maintenant, c'est possible, agissons maintenant », « Le paludisme tue, faites vacciner vos enfants », « Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège contre le paludisme ».

Il s'agit de l'un des moments forts de la cérémonie commémorative décalée de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme organisée, le lundi 27 avril 2026, par les responsables du centre de santé communautaire d'Azito, en collaboration avec la communauté éducative et avec l'appui financier d'Azito Opération et Maintenance (Azito O&M), l'entreprise chargée de l'exploitation de la centrale électrique éponyme.

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Outre la procession, les tout-petits ont, depuis la tribune de l'événement, lancé un appel à la mobilisation contre le paludisme et à leur protection contre cette pathologie, une tueuse silencieuse qui s'en prend particulièrement aux enfants.

Dr François Xavier Kouassi, point focal paludisme du district sanitaire de Yopougon-Ouest-Songon, a indiqué que le paludisme représente encore près de 30 % des consultations dans les établissements sanitaires et demeure la première cause de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans.

Il a appelé à une utilisation accrue des outils de prévention, notamment les moustiquaires imprégnées et la destruction des gîtes larvaires. Le praticien a également fait savoir que plus de 1 000 enfants ont déjà été vaccinés au centre de santé communautaire d'Azito.

Le représentant d'Azito O&M, Marcellin Adou, a plaidé pour le renforcement de la prévention du paludisme chez les femmes enceintes et pour une meilleure prise en compte des communautés dans les programmes de lutte. Il a, par ailleurs, souhaité un accès pour tous aux vaccins et aux traitements disponibles.

En marge de la cérémonie commémorative, Azito O&M a fait don d'équipements d'assainissement, d'appareils médicaux et de matériel de bureautique au centre de santé hôte ainsi qu'à la chefferie du village.