Cote d'Ivoire: Agboville - Le lycée Ernest Boka célèbre 60 ans d'excellence avec ses anciens élèves

Les activités marquant le 60ᵉ anniversaire du lycée moderne d'Agboville, désormais dénommé lycée Ernest Boka d'Agboville, ont été officiellement lancées le 25 avril 2026, au sein dudit établissement. Cette cérémonie a été marquée par la proclamation des résultats du concours de création du logo du jubilé, par le comité scientifique.

À cette occasion, les membres du comité d'organisation ont présenté les grandes lignes des festivités à venir. Prenant la parole, Jean Marie Blesso, président de l'Amicale des anciens élèves du lycée moderne d'Agboville, a souligné que la célébration de ce jubilé s'inscrit dans la volonté de contribuer au rayonnement de l'établissement, qui a formé de nombreuses personnalités influentes du pays.

« Notre contribution est une manière de participer au rayonnement du lycée dans les domaines socioculturels et bien d'autres. J'invite tous les anciens élèves à nous rejoindre afin de célébrer ensemble ces 60 années d'existence qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui », a-t-il déclaré.

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Il a, à cet effet, lancé un appel particulier à plusieurs figures nationales issues de cet établissement, notamment Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, le président de la Chambre de commerce, le ministre de la Santé ainsi que le député-maire de Yopougon, Adama Bictogo. Selon Jean Marie Blesso, près de 3 000 personnes sont attendues pour cette fête anniversaire.

De son côté, Alafé Wakili, Pdg du groupe Totem Communication, ancien élève du lycée et membre du comité d'organisation, a détaillé les activités prévues dans le cadre de ce jubilé. Il a annoncé un programme comprenant des activités culturelles et ludiques, des conférences thématiques, des rencontres sportives, ainsi qu'un dîner de gala de clôture, destiné à mobiliser des fonds au profit du bien être des élèves.

Par ailleurs, le patron de L'Intelligent d'Abidjan a indiqué qu'une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et les autres formes de cancer sera également lancée.

L'Amicale des anciens élèves ambitionne aussi d'honorer les personnalités ivoiriennes formées dans cet établissement. « Nous constituons actuellement un répertoire afin de distinguer les anciens élèves pour leurs parcours exemplaires, qui inspirent non seulement la société ivoirienne, mais aussi l'Afrique et le monde », a précisé Alafé Wakili.

Pour sa part, Antoinette Péné N'Goran, directrice régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation de l'Agnéby Tiassa, s'est réjouie de cette initiative. Elle a salué un événement symbolique marquant « le jubilé de diamant d'un établissement qui totalise 60 années de résilience, d'éducation, d'encadrement et de formation d'une élite au service du développement régional et national ».

Pour elle, cette célébration traduit la reconnaissance des anciens élèves envers leur institution mère. Créée en juillet 2014, l'Amicale des anciens du lycée moderne d'Agboville, initiatrice de cette célébration, entend marquer d'une pierre blanche le soixantenaire de l'établissement, dont les festivités se dérouleront du 30 septembre au 2 octobre 2026.