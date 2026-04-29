Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - CA - Le mental avant tout

Benzarti comptera sur ses meilleurs éléments dans ce match piège. Retour attendu de Zemzmi à l'entrejeu.

Quatre journées à terminer pour le CA. Un vrai sprint final palpitant et impitoyable. Désormais, l'équipe de Faouzi Benzarti a son destin en main : gagner ses quatre matches et rafler le titre étant les deux points d'avance sur son poursuivant l'EST. Du côté de Benzarti, habitué à ce genre de parcours et d'épreuves dans son long parcours, il préfère gérer match par match.

Tous les matches se valent pour lui et chaque partie vaut trois points. A commencer par ce match piège contre l'ASSoliman qui joue un infime espoir de maintien et qui se jettera corps et âme pour gagner. La différence énorme au classement ne veut rien dire, on peut même parler d'un match de coupe. La saison dernière, l'ASS a freiné le CA au retour à Bir Bouragba ; cette saison, il a réussi le nul à Radès, autant dire que les Clubistes sont prévenus.

La personnalité des joueurs en jeu

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Pour une équipe qui tient le premier rang, la personnalité des joueurs et le tempérament doivent lui permettre de rafler les trois points. Plus que l'aspect tactique, ce qui comptera c'est le mental des joueurs, leur capacité à évacuer la pression du titre qui pèse depuis que l'EST a quitté la première place. Les détails techniques, les balles arrêtées, les duels à l'entrejeu, Benzarti en a bien parlé à ses joueurs.

Jeu direct, pressing constant et solidité défensive avec un Chamekh qui continue son invincibilité en championnat, la recette de Benzarti ne va pas changer contre l'ASS. L'ossature sera reconduite même si un peu de rotation semble nécessaire dans ce marathon de matches en fin du championnat. L'entraîneur clubiste n'aime pas trop changer les joueurs qui gagnent. Zemzmi, qui n'a pu jouer le dernier match à cause d'une grippe, devrait retrouver sa place aux côtés de Saydou Khan ( qui gagne en confiance) et Harzi.

La défense ne connaîtrait pas de changement avec la paire Chrifi Ben Abda qui se montre bien ferme et assez forte pour protéger les bois de Chamekh.

En attaque, Chaouat, qui reste le premier atout offensif, et Khadhraoui sont sûrs de jouer.

Il reste une place à prendre entre Bouguerra et Kinzumbi. La richesse du banc clubiste offre à Benzarti plusieurs solutions en cours du jeu. Le CA sait que l'ASS se massera en défense et cherchera les contres, il faudra donc créer et plus tôt l'équipe marque, mieux c'est. Ce sera un match de nerfs pour un CA qui retrouve ses ardeurs et son vrai rang, celui de prétendant au titre.