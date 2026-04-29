Tunisie: Le programme national de compostage domestique - Vers une valorisation durable des déchets organiques

Le programme national de compostage individuel, lancé en 2013, a permis de conclure plus de 40 conventions de partenariat et de générer une production annuelle estimée à environ 150 tonnes de compost domestique.

Ces chiffres ont été révélés lors de la conférence nationale sur la valorisation des déchets organiques, organisée sous l'enseigne : « Valorise tes déchets... améliore ta vie ».

Parallèlement, le programme de compostage physique, initié en 2024, a contribué à la création de stations pilotes pour la valorisation des déchets verts et des déchets des marchés municipaux.

Ce programme a permis de produire environ 500 tonnes de compost au cours de l'année 2025, tout en renforçant les capacités des municipalités en matière de formation et de suivi technique et biologique.

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La conférence, organisée hier à Sousse, par l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) en collaboration avec le Centre Technique de l'Agriculture Biologique, a été consacrée au soutien et à la généralisation des expériences de compostage. Ce dernier est considéré comme l'une des solutions durables majeures pour la valorisation des déchets organiques, qui représentent environ 60 % des déchets ménagers.

Cette démarche contribue à réduire l'enfouissement dans les décharges contrôlées et à optimiser l'exploitation des ressources naturelles.

A noter que dans le cadre du partage d'expertises, plusieurs modèles de réussite ont été présentés, à l'instar de l'expérience de la municipalité d'El Aïn à Sfax avec sa station de compostage pilote, ainsi que celle de la municipalité de Sousse concernant la valorisation des déchets verts et des restes de fruits et légumes du marché de gros de la région.