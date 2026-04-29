Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - ASS - Tout à gagner

N'ayant plus rien à perdre, les Capbonais vont se battre jusqu'au bout pour sauver leur peau en Ligue 1. A eux de savoir résister et surprendre le CA.

"Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir". C'est désormais la devise de l'entraîneur de l'ASS, Mohamed Arouri, et de ses joueurs qui se rebiffent en cette fin de saison. En effet, les deux dernières sorties de l'Avenir Sportif de Soliman en championnat ont de quoi rendre le sourire à Amanallah Mejhed et ses camarades pour lesquels l'espoir du maintien renaît. Et il y a de quoi quand on sait que l'ASS a tenu tête au CSS, l'une des grosses cylindrées du championnat (1-1), avant d'aller chercher la victoire dimanche dernier au Zouiten où ils ont battu la JSO sur le score (1-0).

Une victoire qui leur donne une véritable bouffée d'oxygène d'autant qu'après avoir affronté le CSS, ils croisent le fer tout à l'heure avec une autre grosse pointure du championnat et pas n'importe laquelle, en l'occurrence le Club Africain. Avec son statut de leader, fraîchement obtenu, le Club Africain, qui ne jure que par l'octroi du titre de champion de Tunisie, sera un dur morceau pour les hommes de Mohamed Arouri. La confrontation de cet après-midi s'annonce une grande bataille sur le terrain pour les Capbonais.

L'essentiel est de ne pas perdre

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Malgré les quatre points obtenus lors des deux derniers matchs, les Capbonais ne sont pas encore sortis de l'auberge. Ils sont avant-derniers avec seulement deux longueurs d'avance sur la lanterne rouge, l'ASG, et accusent quatre points de retard par rapport à la JSK, premier relégable. Le moindre faux pas lors des quatre journées restantes sera fatal. C'est pourquoi il faudra cravacher dur tout à l'heure face aux Clubistes pour faire un match nul au pire des cas.

Ceci dit, un joueur et pas le moindre serait absent: le gardien de but, Moez Ben Chérifia. Une absence lourde vu le rôle du gardien expérimenté. Le coach capbonais peut compter sur des joueurs d'expérience et de fougue comme Amanallah Mejhed et Mannoubi Haddad, sans oublier l'attaquant en forme Bouassida.

Ce dernier avant-centre, Haddad comme ailier gauche et Mejhed l'arrière gauche buteur, les Capbonais joueront leurs chances à fond. Toutefois, les risques inutiles sont à éviter au risque de le payer cher face à une attaque clubiste virile.