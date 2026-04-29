Tunisie: La municipalité de Tunis collecte 600 tonnes de déchets ménagers par jour

Dans une déclaration accordée au micro de la Radio Nationale ce mercredi 29 avril 2026, Chaker Bziouch, chargé de la direction de la propreté à la municipalité de Tunis a révélé que la municipalité de Tunis assure l'enlèvement de 600 tonnes de déchets ménagers quotidiennement dans le cadre de ses activités régulières. Il a précisé que durant la période de l'Aïd al-Adha, les agents de la propreté collectent environ 300 tonnes de déchets supplémentaires.

M. Bziouch a en outre souligné que la municipalité de Tunis assume une double responsabilité tant il s'agit de la capitale, qui représente la vitrine du pays. Cela explique, note-t-il, la mise en place de plusieurs programmes visant à améliorer l'action municipale en matière de propreté, notamment par le renouvellement constant du matériel. « Depuis 2024, dix camions-bennes tasseuses, des camionnettes et des camions à benne basculante ont été acquis, ainsi que 1 400 conteneurs », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que pour l'année 2026, la municipalité a établi un programme d'un montant de 9 millions de dinars pour l'acquisition de divers équipements de propreté, tels que des camions légers et de petit gabarit, afin de s'adapter aux spécificités de chaque zone.

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D'après le responsable, 300 conteneurs muraux ont récemment été installés dans le secteur de Bab El Bhar et sur l'avenue Habib Bourguiba. Il a par ailleurs annoncé qu'un marché sera bientôt conclu pour l'acquisition d'un nouveau type de conteneurs.

Préparatifs pour la saison touristique et estivale

L'intervenant a également évoqué les préparatifs pour les saisons touristique et estivale, précisant qu'un accent particulier est mis sur les circuits touristiques. « Dès le début du mois de mai, les opérations de balayage manuel des rues seront renforcées », a-t-il noté.

M. Bziouch a dans ce cadre appelé les citoyens à soutenir les efforts de la municipalité et à contribuer au maintien de la propreté des rues et de la ville en évitant de jeter des déchets sur la voie publique.

Concernant la lutte contre les moustiques, l'intervenant a indiqué que les opérations de démoustication s'étendent sur toute l'année. « En prévision de l'été, les interventions ont débuté dès le mois de mars via le thermo-nébulisation et l'épandage aérien au niveau de la Sebkha de Sejoumi. Et ce, à côté des activités quotidiennes de la municipalité, telles que le curage des sous-sols d'immeubles et le désherbage ».