Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - ASG - Victoire impérative

L'ASG est devant l'obligation de gagner à Monastir pour rester dans la course jusqu'au bout dans la bataille du maintien.

Faire le plein de points dans les quatre matches restants est la seule option qui reste aux Gabésiens pour espérer un sauvetage miraculeux de la descente en Ligue 2. Et même dans ce cas, ça pourrait ne pas être suffisant si l'ASM, douzième avec 28 points, et l'OB, treizième avec 25 points, arrivent à franchir la barre des 30 points. C'est dire combien, avec un destin qui n'est plus en leurs mains, la mission des hommes de Mohamed Tlemçani est devenue trop déli- cate pour ne pas dire impossible.

Ce petit brin d'optimisme est tellement fragile car il est tributaire, pour continuer à subsister, d'un exploit aujourd'hui contre les Monastiriens dans leur fief où les attend un public pas du tout content de leurs derniers résultats et piètres prestations et qui exigera d'eux une réhabilitation pour ne pas abandonner la lutte pour la quatrième place.

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Ramener les trois points de ce difficile déplacement ne sera donc pas une tâche aisée pour une formation gabésienne qui n'a pas réussi à les obtenir lors des six derniers matches dont trois à domicile. Le dernier succès des "Rouge et Noir" en championnat remonte, en effet, au 7 février avec le coup d'éclat à Zarzis qui est resté malheureusement sans lendemain avec les faux pas en cascade qui l'ont suivi.

À quitte ou double

L'entraîneur Mohamed Tlemçani a donc préparé sa bande pour jouer crânement cette dernière chance de maintenir l'espoir de

pouvoir échapper au purgatoire. Le dernier quart d'heure contre l'ESM avec le bon nombre d'occasions créées lui a confirmé que, malgré un effectif très réduit, il a en main plusieurs cartes offensives à jouer. Il ne tablera pas donc sur une victoire à l'usure, mais utiliserait plutôt toute son armada offensive d'entrée pour tenter de surprendre son adversaire et de le prendre à la gorge dans son périmètre de vérité.

Le duo Faied Ben Hassine-Oussama Neffati est donc pressenti dans un dispositif en 4-4-2 pour être à la pointe d'une attaque qui devra tout essayer pour retrouver son efficacité dans la surface des Usémistes en vue de trouver, les premiers, l'ouverture du score et de conforter,ainsi, leurs chances de rentrer avec un succès miraculeux qui pourrait les relancer au moment où rares sont ceux qui leur accordent la moindre petite lueur de survie.