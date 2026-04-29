Tunisie: Naissances divisées par deux en dix ans - Le pays face au défi démographique

29 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le taux de croissance démographique en Tunisie est tombé à 0,58 % en 2023, sur fond d'accélération du vieillissement de la population, conséquence de la hausse du chômage et de la baisse des mariages, selon le spécialiste en sociologie Mohamed Ali Ben Zina.

S'exprimant, aujourd'hui sur Diwan FM, Ben Zina a indiqué que la baisse du nombre de mariages constitue le principal facteur structurel du recul des naissances.

Il a précisé que le nombre de naissances en Tunisie est passé d'environ 240 mille en 2014 à 120 mille actuellement, soit une diminution de moitié en une décennie.

Selon lui, la progression du chômage a eu un impact direct sur le report de l'âge du mariage, installant le pays dans un cercle vicieux associant recul de la nuptialité, émigration des compétences et accélération du vieillissement démographique.

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Cette situation menace, d'après le sociologue, le renouvellement des générations et l'équilibre démographique du pays.

Il a également estimé que la Tunisie a perdu près de 25 ans faute d'actualisation de ses politiques démographiques et en raison du recours prolongé à une politique de limitation des naissances.

Mohamed Ali Ben Zina a enfin appelé à adopter une approche fondée sur la notion de « population optimale », conciliant les ressources disponibles avec une croissance démographique naturelle et équilibrée.

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