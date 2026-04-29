Tunisie: Foire internationale du livre - Film documentaire sur l'évolution de l'examen du baccalauréat au pays

A l'occasion de la célébration du 70è anniversaire de la création de l'examen du baccalauréat en Tunisie, le ministère de l'Éducation a présenté aux visiteurs de la Foire internationale du livre de Tunis un film documentaire retraçant l'évolution de cet examen national depuis sa première session en 1957.

Le film met en lumière des modèles de documents officiels liés au baccalauréat à travers les décennies, tels que les copies d'examen, les relevés de notes, les diplômes du baccalauréat, ainsi que les documents réglementaires régissant cet examen national et définissant les critères de correction.

Dans ce cadre, le directeur de l'édition du manuel scolaire au ministère de l'Éducation, Sofiane Hadhraoui, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que cette initiative vise à valoriser la mémoire éducative nationale en la présentant aux nouvelles générations dans un format moderne alliant dimension documentaire et pédagogique.

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Il a précisé que la vidéo ne se limite pas à la présentation d'archives, mais propose également une lecture de l'évolution du système éducatif à travers l'examen du baccalauréat, considéré comme un miroir des transformations qu'a connues l'enseignement en Tunisie au cours des sept dernières décennies.

Il a ajouté que la réalisation de ce travail a nécessité une coordination entre les différentes structures du ministère afin de collecter, organiser et simplifier les archives dans un format visuel attrayant, permettant aux élèves de comprendre l'évolution des méthodes d'évaluation et du contenu des épreuves, ainsi que de saisir l'importance de cet examen dans le parcours scolaire.

Il a annoncé l'intégration de ce contenu dans la plateforme « Joussour », afin d'élargir son accès et de le rendre disponible à l'ensemble des acteurs du secteur éducatif, notamment les élèves, le personnel éducatif et les parents.

Il a enfin souligné que la célébration du 70è anniversaire du baccalauréat ne constitue pas seulement un événement symbolique, mais représente également une étape pour évaluer le parcours et envisager l'avenir des examens nationaux à la lumière des transformations numériques, tout en garantissant la crédibilité de cet examen et sa position en tant que l'un des principaux acquis de l'école tunisienne.