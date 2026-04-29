Tunisie: Alerte météo - Orages, foudre et crues possibles

La Tunisie traverse actuellement une phase d'instabilité atmosphérique qui devrait se poursuivre dans les prochains jours, avec des épisodes orageux parfois intenses, selon les prévisions d'Amer Bahba, agrégé en géographie et spécialiste du climat.

Intervenant ce mercredi sur les ondes de Jawhara FM, le chercheur a expliqué que cette situation est liée aux "pluies convectives", typiques de la période de transition entre le printemps et l'été. Ces phénomènes se traduisent par la formation rapide de nuages orageux pouvant engendrer des précipitations localement abondantes.

À court terme, les nuages pluvieux concernent principalement le golfe de Tunis et le Cap Bon. Des pluies orageuses, parfois soutenues, sont attendues dans l'après-midi, notamment dans les régions du Kef, de Siliana et de Kasserine. Les précipitations devraient ensuite s'étendre vers le sud-ouest et le sud-est du pays, touchant notamment Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Kébili et Gabès.

Le pic de cette instabilité est prévu pour vendredi, avec une extension des perturbations à la majorité des régions de l'ouest, du nord au sud, de Jendouba à Gafsa, ainsi qu'à certaines zones du centre et du littoral. Des pluies intenses sur de courtes durées sont attendues, accompagnées de chutes de grêle de tailles variables.

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Dans ce contexte, un risque de crues des oueds est également à prévoir, en raison des effets thermiques journaliers favorisant des précipitations soudaines et abondantes.

Face à ces conditions, Amer Bahba appelle à la vigilance, notamment dans les zones montagneuses et les régions de l'ouest, particulièrement exposées aux risques de foudre et aux changements météorologiques brusques.