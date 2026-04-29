Tunisie: L'Espérance de Tunis demande l'écartement de quatre arbitres

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a vivement critiqué l'arbitrage de ses deux dernières rencontres, appelant à des mesures immédiates et à davantage de transparence. Dans un communiqué publié mardi soir, le club a demandé à la Direction nationale de l'arbitrage de ne plus désigner à l'avenir les arbitres Faraj Abdel Laoui, Mohamed Ali Kouria, Jamal Derai et Montassar Belarbi pour diriger ses matchs.

Le club de Bab Souika affirme avoir été victime d'erreurs arbitrales "graves" et d'injustices ayant influencé le cours de ses récentes performances. L'Espérance s'est notamment attardée sur plusieurs décisions controversées liées à l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Revenant sur la rencontre face à l'Espérance de Zarzis, le club évoque un incident impliquant le joueur Dano, victime d'une intervention jugée litigieuse. Selon l'EST, les enregistrements du VAR révèlent que l'arbitre en charge de la vidéo avait identifié un contact entre la poitrine et le visage du joueur, avant de considérer l'action comme anodine.

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Concernant le match face au Club Athlétique Bizertin, l'Espérance estime que le second but annulé aurait dû être validé. Elle souligne l'absence de preuve visuelle claire confirmant un contact du joueur Diakité avec le ballon lors de l'action incriminée. Le club rappelle que, conformément au protocole du VAR, le doute doit bénéficier à l'attaque en l'absence d'images décisives, notamment dans un contexte marqué par l'absence de certaines prises de vue, dont une caméra arrière.

Le communiqué revient également sur une décision liée à un penalty lors de cette même rencontre. L'Espérance affirme que l'arbitre VAR aurait induit en erreur l'arbitre central en indiquant que la main du défenseur était positionnée derrière son dos, une interprétation que les images ne corroboreraient pas.

Plus surprenant encore, le club fait état de l'intervention d'une "quatrième voix" dans la salle VAR lors de cette action, laquelle aurait estimé qu'il n'y avait pas faute. Une situation que l'Espérance considère comme une violation du protocole régissant l'utilisation de l'assistance vidéo.

Face à ces éléments, le club appelle à la publication intégrale des enregistrements audio du VAR et à l'ouverture d'une enquête urgente afin de faire la lumière sur les différentes situations évoquées, y compris l'identification de la personne intervenue en dehors du cadre réglementaire.

Ce communiqué intervient au lendemain du match nul (1-1) concédé par l'Espérance Sportive de Tunis face au Club Athlétique Bizertin, un résultat qui continue d'alimenter la polémique autour de l'arbitrage en Ligue 1.